Άναψε η φλόγα της ελπίδας

Καθόλου άσχημα. Κάποιες λεπτομέρειες να λειτουργούσαν υπέρ μας, ίσως να ήμασταν ακόμη σε καλύτερη μοίρα. Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε το πρώτο και μεγαλύτερο σκέλος των αγώνων για τον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League, με εφτά βαθμούς έπειτα από τέσσερις αγώνες, που την κατατάσσουν στη 2η θέση. Έχει τρεις λιγότερους από το πρωτοπόρο Μαυροβούνιο και τρεις περισσότερους από την 3η Αρμενία. Είναι στα δικά μας… πόδια λοιπόν η εξασφάλιση μίας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων στα παιχνίδια του Νοεμβρίου. Γιατί, πολύ απλά, οι διεθνείς έδειξαν πως μπορούν, έβγαλαν ψυχή και διάθεση.

Η… φλόγα της ελπίδας άναψε και σίγουρα ρόλο σε αυτό παίζει και ο προπονητής Απόστολος Μάντζιος. Η παρουσία της Εθνικής μας με αυτόν στον τιμόνι είναι ενθαρρυντική. Το κλίμα είναι άψογο και αυτό διαπιστώνεται και από τους πανηγυρισμούς και γενικά οι παίκτες το απολαμβάνουν. Είτε είναι βασικοί είτε έρχονται από τον πάγκο είτε δεν παίζουν καθόλου. Σίγουρα, δεν γίναμε μεγαθήριο από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτείται και άλλη προσπάθεια, όμως, αν μη τι άλλο, έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό το σύννεφο αμφισβήτησης και στη θέση του μπήκε αυτό της αισιοδοξίας.

Η… αναβάθμιση και το ψάξιμο

Ο Μάρκους Έντουαρντς με το καλημέρα έδειξε πως μπορεί να ηγηθεί. Με δύο γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις και πολλές ευκαιρίες, αποτέλεσε ένα από τα κλειδιά για τη συλλογή βαθμών. Ούτε φυσικά ο Νικ Τσαρούλλα πέρασε απαρατήρητος. Να σημειωθεί πως το τεχνικό επιτελείο και η ΚΟΠ το… ψάχνουν για ανάλογες περιπτώσεις παικτών οι οποίοι μπορεί να μην μεγάλωσαν στην Κύπρο, έχουν όμως ρίζες και μπορούν να προσφέρουν στην Εθνική. Γενικά, δεν μπορεί να λεχθεί πως υστέρησε κάποιος ποδοσφαιριστής σε αυτή την πρωτόγνωρη σειρά παιχνιδιών, με πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δίχτυα βρήκαν επίσης οι Ανδρόνικος Κακουλλής, Λεωνίδας Κονομής και Ιωάννης Κωστή.