Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού σε δράση

Την πρώτη του συνεδρία πραγματοποίησε το νεοσύστατο Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Στη συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, η πρόεδρος του συμβουλίου Κάλλη Χατζηιωσήφ καλωσόρισε τα μέλη και εξέφρασε την προσδοκία για μια παραγωγική συνεργασία.

Στη συνεδρία συμμετείχαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου: οι Δρ Έλενα Παπακώστα, Δρ Χριστίνα Ιωάννου, Δρ Χαράλαμπος Τσορπατσούδης, Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πανίκος Ευριπίδου, Άννα Ποϊριάζη, Ανδρέας Μουζουρίδης, Δρ Φώτης Στεφανή και οι Ολυμπιονίκες Παύλος Κοντίδης, Γιώργος Αχιλλέως.

Πριν την έναρξη της συνεδρίας, κατέθεσαν τη θεσμική τους στήριξη προς το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Δρ Βάσος Κουτσιούντας και ο σύμβουλος του προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού Κώστας Παπακώστας.

Η Κάλλη Χατζηιωσήφ, κατά την έναρξη της συνεδρίας, υπογράμμισε τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο έργο του Συμβουλίου και κάλεσε τα μέλη να καταθέσουν καινοτόμες ιδέες, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως σημείωσε, οι προτάσεις θα καλύπτουν όλο το φάσμα του αθλητικού οικοσυστήματος.

Η πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους δύο βασικούς στόχους του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού: την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, καθώς και τη δημιουργία Επιστημονικού Ινστιτούτου Αθλητισμού.

Στη συνέχεια παρουσίασε και ανέλυσε τους επιμέρους πυλώνες, στους οποίους θα στηριχθεί το έργο του συμβουλίου, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών δράσεων, ενώ θα ακολουθήσουν ξεχωριστές Συνεδρίες του κάθε πυλώνα.

Στη συνέχεια, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις ιδέες τους για τον πυλώνα που ο καθένας εκπροσωπεί. Παράλληλα, δόθηκε χρονοδιάγραμμα ενός μηνός στα μέλη για τη δημιουργία των ομάδων εργασίας του κάθε πυλώνα.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία, ως συντονιστικός φορέας, συμμετείχε η λειτουργός του ΚΟΑ Έλενα Κώστα.