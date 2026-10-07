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(BINTEO) «Από άλλον πλανήτη» - Το «TyC Sports» αποχαιρέτησε τον Μέσι σαν τον E.T.

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα αντίο βγαλμένο από ταινία επιφύλαξε η TyC Sports στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής.

«Πάντα το ξέραμε».

Με αυτή τη φράση, το αργεντίνικο Μέσο «TyC Sports» συνόδευσε ένα συγκινητικό βίντεο που αναπαριστά το τέλος του «E.T. ο Εξωγήινος», προσαρμοσμένο για τον Λιονέλ Μέσι. Όπως στην ταινία έρχεται η στιγμή του αποχωρισμού, έτσι και στην περίπτωση του Αργεντινού έφτασε η ώρα να πει αντίο στην Εθνική του ομάδα

Το μήνυμα του βίντεο ήταν ξεκάθαρο. Μετά από όλα όσα έκανε μέσα σε ένα γήπεδο, δεν μπορούσε παρά να θεωρείται... από άλλο πλανήτη. Οι ντρίμπλες, τα γκολ, οι ασίστ, οι στιγμές που έμοιαζαν πέρα από τα ανθρώπινα όρια και, κυρίως, ο τρόπος με τον οποίο σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, έκαναν τη μεταφορά με τον E.T. σχεδόν αυτονόητη.

Και όπως ακριβώς στην ταινία, ήρθε τελικά η στιγμή του αποχωρισμού. Μόνο που αυτή τη φορά, το «αντίο» δεν αφορούσε έναν εξωγήινο που επιστρέφει στον πλανήτη του, αλλά έναν ποδοσφαιριστή που έγραψε τη δική του ιστορία στη Γη και πλέον αποχωρεί από τη μεγαλύτερη σκηνή της καριέρας του.

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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