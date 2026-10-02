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Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έφτασε στη βρετανική Βουλή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Σίτι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έφτασαν την Πέμπτη (1/10) έως το βρετανικό Κοινοβούλιο, καθώς η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ζήτησε από τη φορολογική αρχή της χώρας, HMRC, να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προχωρά μετά τα ευρήματα της Premier League.

Η Μεγκ Χίλιερ γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στον μόνιμο γραμματέα της HMRC, Τζέι Πι Μαρκς, μετά τη δημοσιοποίηση, την Τρίτη (29/9), της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Μάντσεστερ Σίτι είχε διαπράξει «πολύ περισσότερες από 100 μεμονωμένες παραβάσεις των κανονισμών της Premier League σε διάστημα πολλών σεζόν».

Στην επιστολή της, η Χίλιερ ζήτησε διαβεβαιώσεις ότι η HMRC «έχει αντιληφθεί τη σημασία» των ευρημάτων και έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την αντίδραση της φορολογικής αρχής. Συγκεκριμένα, ρώτησε εάν η HMRC γνώριζε τα ευρήματα της επιτροπής, εάν είχε ζητήσει ή λάβει μη λογοκριμένο αντίγραφο της έκθεσης και ποιες εκτιμήσεις είχε κάνει αναφορικά με ενδεχόμενες φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την υπόθεση.

Η HMRC έχει τη δυνατότητα να εξετάζει λεπτομερώς τις φορολογικές δηλώσεις μιας εταιρείας και να απορρίπτει τεχνητές συναλλαγές, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται για τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Παράλληλα, μπορεί να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις όταν προκύπτει υποπληρωμή φόρων λόγω ψευδών δηλώσεων.

Ωστόσο, οι ενέργειες για τις οποίες κατηγορείται η Μάντσεστερ Σίτι θα είχαν ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση της κερδοφορίας μιας εταιρείας και, ως εκ τούτου, θα ήταν πιθανότερο να οδηγήσουν σε καταβολή υψηλότερων φόρων.Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Premier League ανέφερε ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο πρακτικών που είχαν ως αποτέλεσμα να διογκωθούν τα έσοδα και να υποτιμηθούν τα έξοδα κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες, σε διάστημα σχεδόν μίας δεκαετίας.

«Θα καλωσόριζα επίσης μια επισκόπηση των τρεχουσών εργασιών της HMRC σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους», κατέληξε η Χίλιερ. «Θα με ενδιέφερε να ενημερωθώ για τυχόν κοινά φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης των αμοιβών, που έχετε εντοπίσει στις πρακτικές τους, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η HMRC τα αντιμετωπίζει».

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό

Η παρέμβαση της Χίλιερ διευρύνει τις επιπτώσεις της υπόθεσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τις πιθανές κυρώσεις, τη διαδικασία έφεσης, αλλά και ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης από αντίπαλους συλλόγους και ποδοσφαιριστές. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση και αναμένεται να καταθέσει έφεση κατά των ευρημάτων της επιτροπής πριν από την προθεσμία της Παρασκευής (2/10).

 

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