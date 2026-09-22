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«Δένει» τον Αρτέτα με νέο, ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Tι αναφέρουν τα Μέσα της χώρας

Έδωσαν τα χέρια και συνεχίζουν μαζί, Άρσεναλ και Μικέλ Αρτέτα! Ο Ισπανός τεχνικός, επανέφερε τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά και στον τελικό του Champions League, έχοντας δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο.

Όπως λοιπόν μεταφέρουν τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης ο Αρτέτα θα συνεχίσει στην Άρσεναλ, αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, με αυξημένες αποδοχές, δίχως ωστόσο, να έχει γίνει γνωστή η διάρκεια της επέκτασης της συνεργασίας!

Παρόλα αυτά, ο Ισπανός τεχνικός θα παραμείνει για τουλάχιστον μια δεκαετία στο «Emirates», έχοντας αναλάβει τα ηνία του συλλόγου τον Δεκέμβριο του 2019.

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο Αρτέτα θα λαμβάνει 15 εκατ.ευρώ ετησίως, συν τα μπόνους επίτευξης στόχων!

sport-fm.gr

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