«Δένει» τον Αρτέτα με νέο, ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ!

Έδωσαν τα χέρια και συνεχίζουν μαζί, Άρσεναλ και Μικέλ Αρτέτα! Ο Ισπανός τεχνικός, επανέφερε τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά και στον τελικό του Champions League, έχοντας δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο.

Όπως λοιπόν μεταφέρουν τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης ο Αρτέτα θα συνεχίσει στην Άρσεναλ, αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, με αυξημένες αποδοχές, δίχως ωστόσο, να έχει γίνει γνωστή η διάρκεια της επέκτασης της συνεργασίας!

Παρόλα αυτά, ο Ισπανός τεχνικός θα παραμείνει για τουλάχιστον μια δεκαετία στο «Emirates», έχοντας αναλάβει τα ηνία του συλλόγου τον Δεκέμβριο του 2019.

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο Αρτέτα θα λαμβάνει 15 εκατ.ευρώ ετησίως, συν τα μπόνους επίτευξης στόχων!

sport-fm.gr