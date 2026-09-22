Eυρωπαϊκή δοκιμασία κόντρα στην ΑΕΚ Αθηνών για την Sabbianco Ανόρθωση

Τον αντίπαλό της στον 2ο γύρο του EHF European Cup έμαθε η Sabbianco Ανόρθωση!

Η πρωταθλήτρια Κύπρου κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών.

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «64» προβλέπεται να διεξαχθούν στις 17-18 Οκτωβρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 24-25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την κλήρωση, η ομάδα της Αμμοχώστου θα δώσει το πρώτο ματς στην Ελλάδα, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Κύπρο.