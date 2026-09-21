Από τη League One στο Europa League: Το ταξίδι μιας ζωής για τον Άνταμ Σμιθ!

Από τότε που φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της, όταν τα «κεράσια» αγωνίζονταν στη League One, μέχρι την άνοδο στην Premier League και πλέον την ιστορική πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του συλλόγου, ο αρχηγός της ομάδας έχει δει την Μπόρνμουθ να ανεβαίνει σκαλί-σκαλί και να φτάνει εκεί που κάποτε έμοιαζε μακρινό όνειρο.

Ο Σμιθ αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συνδέονται περισσότερο με τη μεγάλη διαδρομή του συλλόγου των τελευταίων ετών. Έχει ακολουθήσει την ομάδα από τις χαμηλές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου μέχρι τα μεγάλα σαλόνια της Premier League και τώρα ετοιμάζεται να ζήσει μαζί της ένα ακόμη ιστορικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το Europa League.

Η ιστορία του Σμιθ με την Μπόρνμουθ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010. Ο δεξιός μπακ αποκτήθηκε τότε ως δανεικός από την Τότεναμ, με την ομάδα να βρίσκεται στη League One. Μάλιστα, έκανε το ντεμπούτο του μόλις μία ημέρα μετά την άφιξή του, απέναντι στην Καρλάιλ Γιουνάιτεντ.

Ο δανεισμός του μπορεί να ήταν προσωρινός, όμως η σχέση του με την Μπόρνμουθ έμελλε να γίνει μόνιμη. Το 2014 επέστρεψε στον σύλλογο, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή, και από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένα ταξίδι που θα τον οδηγούσε μέχρι την κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Σμιθ ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League το 2015, όταν η Μπόρνμουθ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Championship και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα μεγάλα σαλόνια. Η ομάδα παρέμεινε στην Premier League για πέντε σεζόν, πριν τον υποβιβασμό του 2020.

Η επιστροφή δεν άργησε. Το 2022 η Μπόρνμουθ εξασφάλισε ξανά την άνοδο στην Premier League, με τον Σμιθ να συνεχίζει να αποτελεί μέρος της πορείας του συλλόγου. Από τότε, η ομάδα δεν περιορίστηκε απλώς στην παραμονή στην κορυφαία κατηγορία.

Τη σεζόν 2024-25, με τον Σμιθ πλέον αρχηγό, η Μπόρνμουθ κατέγραψε την καλύτερη θέση στην ιστορία της στην Premier League μέχρι τότε, τερματίζοντας ένατη. Και έναν χρόνο αργότερα ήρθε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία: η έκτη θέση της σεζόν 2025-26 έστειλε για πρώτη φορά τα «κεράσια» στην Ευρώπη και στο Europa League.

Έτσι, ο 35χρονος πλέον αρχηγός βρέθηκε μπροστά σε ένα σκηνικό που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν φορούσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπόρνμουθ στη League One. Από τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, στην Premier League και από εκεί στην Ευρώπη.

Η στιγμή ήρθε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Σμιθ φόρεσε το περιβραχιόνιο και οδήγησε την Μπόρνμουθ στην πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της, απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τα «καράσια» επικράτησαν με 2-1 στην Ισπανία και ο αρχηγός τους έγραψε ακόμη μία σελίδα σε μια διαδρομή που ξεκίνησε 16 χρόνια νωρίτερα στη League One.

Και υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτή την ιστορία. Ο Σμιθ δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφτασε στην Μπόρνμουθ όταν όλα ήταν ήδη έτοιμα. Ήταν εκεί όταν το ταξίδι μόλις ξεκινούσε. Έζησε την άνοδο, την Premier League, τον υποβιβασμό, την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια και τώρα την Ευρώπη. Συνολικά έχει καταγράψει 429 συμμετοχές με τον σύλλογο, με 260 από αυτές να έχουν έρθει στη μεγάλη κατηγορία.

Ένας… παράλληλος δρόμος με τον Λιούις Ντανκ

Παρόμοια είναι, σε μικρότερο βαθμό, και η ιστορία του αρχηγού της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ.

Ο Ντανκ βρίσκεται στην Μπράιτον από το 2003, όταν εντάχθηκε στις ακαδημίες της, και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2010, όταν ο σύλλογος αγωνιζόταν στη League One. Έζησε την άνοδο στην Championship, αλλά και την επιστροφή της Μπράιτον στην Premier League το 2017. Από το 2019 είναι αρχηγός της ομάδας.

Το 2023, έπειτα από την έκτη θέση της Μπράιτον στην Premier League, ο Ντανκ βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τον σύλλογο που υπηρέτησε από τα χαμηλότερα επίπεδα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Μπράιτον πήρε μέρος για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Europa League και ο αρχηγός της έζησε ακόμη μία ιστορική στιγμή μαζί της.

Δύο αρχηγοί, δύο σύλλογοι και μία κοινή διαδρομή: από τις χαμηλότερες κατηγορίες της Αγγλίας, μέχρι την Premier League και τελικά τη σκηνή της Ευρώπης.

🎶 Adam, Adam Smith... 🎶



Those full-time scenes 🥹 pic.twitter.com/ENW0Y4xzkA — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 19, 2026

england365.gr