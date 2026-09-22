Η ΑΕΛ έδωσε στοιχεία και πληροφορίες στην Αστυνομία για το VAR με ΑΠΟΕΛ

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ ενημερώνει και με επίσημο τρόπο ότι έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση στο VAR, στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι μετά και την επίσημη ενημέρωση που έτυχε από την ΚΟΠ αναφορικά με το αποτέλεσμα της έρευνας για εξωτερική παρέμβαση στη λειτουργία του VAR, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την Αστυνομία Κύπρου, ζητώντας τη διερεύνηση όλων των στοιχείων που αφορούν την εξωτερική παρέμβαση στη διαδικασία λειτουργίας και επανεξέτασης της συγκεκριμένης φάσης μέσω VAR.

Το αποτέλεσμα της έρευνας της ΚΟΠ δικαιώνει πλήρως την ΑΕΛ, καθώς επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς και τις πληροφορίες που εκφράστηκαν και τέθηκαν ενώπιον των αρμοδίων αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία. Υπό το φως των ευρημάτων της έρευνας, η ΑΕΛ ζητά από την Αστυνομία Κύπρου την πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων που αφορούν τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η εξωτερική παρέμβαση ή/και επιρροή στη λειτουργία και επανεξέταση της συγκεκριμένης φάσης μέσω VAR, καθώς και για ποιο λόγο η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και υπήρξε μη επιτρεπόμενη παρέμβαση από τρίτο πρόσωπο.

Η ΑΕΛ έχει θέσει στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση της και θα συνδράμει πλήρως σε οποιαδήποτε έρευνα ή διαδικασία κριθεί αναγκαία στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Το ίδιο αναμένουμε ότι θα πράξει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΛ θα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για κάθε περαιτέρω ενέργεια, εξέλιξη και απόφαση που αφορά την εν λόγω υπόθεση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.