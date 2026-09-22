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«Όταν αγωνίζεσαι με την Εθνική ομάδα εκπροσωπείς τη χώρα σου και πρέπει να τα δίνεις όλα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι τοποθετήσεις του προπονητή της Εθνικής Νέων, Μάριου Νικολάου

Ο Μάριος Νικολάου από την πρώτη στιγμή που συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς μας για δουλειά ενόψει των επίσημων αγώνων, τόνισε με ξεκάθαρο τρόπο τις απαιτήσεις της ομάδας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα.

«Είναι τα τελευταία τρία παιχνίδια της προκριματικής φάσης και για εμάς όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Όταν αγωνίζεσαι με την Εθνική ομάδα εκπροσωπείς τη χώρα σου και πρέπει να τα δίνεις όλα.

Θα δουλέψουμε καθημερινά για να κάνουμε την Κύπρο περήφανη, αυτός είναι ο στόχος μας», τόνισε καταρχήν ο νέος μας Ομοσπονδιακός προπονητής και καταλήγοντας πρόσθεσε:

«Θα δούμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για το καλύτερο αποτέλεσμα και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε μας περιμένει ο αγώνας με τη Ρουμανία.

Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Αγωνιζόμαστε όμως στην έδρα μας και θα  προετοιμαστούμε κατάλληλα για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατό καλύτερα γίνεται στον αγώνα της Παρασκευής για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα».

Ο αγώνας με τη Ρουμανία θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 19:00.

Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από τη Cyavision και διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Δωρεάν είσοδος στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Με τη Ρουμανία είχαμε αναμετρηθεί στο Κλουζ στις 14 Οκτωβρίου 2025 και τότε χάσαμε με 2-0, στο πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης.

Θα ακολουθήσει στις 30 Σεπτεμβρίου το εκτός έδρας παιχνίδι με το Κόσοβο και φινάλε στις 6 Οκτωβρίου με αντίπαλο το Σαν Μαρίνο στο ΑΕΚ Αρένα.

Κλήση για Κοντόπουλο

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής προχώρησε σε επιπρόσθετη κλήση και από σήμερα θα αρχίσει προπονήσεις και ο Σάββας Κοντόπουλος. Ο ποδοσφαιριστής του Διγενή Ακρίτα Μόρφου αρχικά ήταν στην κλήση της Εθνικής Νέων που προετοιμάζεται ενόψει των φιλικών αγώνων που θα δώσει στη Μολδαβία.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ενόψει Ρουμανίας θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη με προπόνηση στο ΑΕΚ Αρένα.

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

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