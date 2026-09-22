«Όλο κάτι φταίει στη Ρεάλ-Σε άλλον γαλαξία όποιος λέει πως είναι στο στόχαστρο»

Η διαιτησία του Ορτίθ Αρίας στο ντέρμπι της Μαδρίτης, όπου η Ατλέτικο επικράτησε της Ρεάλ με 2-1, προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Η «βασίλισσα» έκανε λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος από τη διαιτησία και μάλιστα άφησε ξανά να αιωρείται ως απειλή πως θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα προκαλώντας την έκρηξη του προέδρου της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας.

«Όταν δεν φταίει η υπόθεση Νεγκρέιρα, φταίει ο διαιτητής ή το γεγονός ότι ο διαιτητής δεν είναι διεθνής. Σε κάθε σύλλογο μπορεί να σφυρίξει είτε διεθνής διαιτητής είτε κάποιος που δεν είναι. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαιτησία... κατά παραγγελία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι εξαιρετικά σημαντική για τη LaLiga. Όμως, το να ισχυρίζεται κανείς ότι "η LaLiga δεν έχει καμία αξία" χωρίς αυτούς, φανερώνει περιφρόνηση προς τους άλλους συλλόγους, τους φιλάθλους τους και την ιστορία τους. Το πρωτάθλημα δεν ανήκει σε κανέναν», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στο αγωνιστικό κομμάτι, υποστηρίζοντας ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν άλλοθι για να καλυφθούν αγωνιστικές αδυναμίες. «Το να υποστηρίζει κανείς ότι οι διαιτητές βάζουν στο στόχαστρο τη Ρεάλ σημαίνει ότι ζει σε άλλον γαλαξία. Αυτό το αφήγημα χρησιμεύει ως δικαιολογία για να καλυφθούν άλλα ελαττώματα που είναι εμφανή στα πρώτα αυτά παιχνίδια της σεζόν. Είναι πιο βολικό να μιλάς για συνωμοσία παρά να εξηγείς τι πραγματικά συμβαίνει στο γήπεδο. ΒΓΑΛΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΠΙΔΕΣ! Είμαστε στον Σεπτέμβριο και ήδη ισχυρίζονται ότι το πρωτάθλημα είναι αλλοιωμένο. Κανείς με κοινή λογική δεν πιστεύει πια αυτή την παλιά δικαιολογία», κατέληξε.

Πηγή: sport-fm.gr