Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΑΚ για το 2026

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) για το 2026, η οποία φέτος ήταν και Καταστατική, με σκοπό να εναρμονιστεί το καταστατικό της ΕΑΚ με πρόνοιες του περί σωματείων νόμου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στην αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Η προσέλευση των μελών της ΕΑΚ ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε άριστο και εποικοδομητικό κλίμα. Στην έναρξη της συνέλευσης, τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή, εις μνήμη των Δημήτρη Δημητρίου, Κώστα Αραβή, Λάκη Φοιτίδη και Δώρου Χαλλουμή.

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ανέγνωσε τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ., ο ταμίας Μάριος Χατζηστυλλής παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ενώ η γενική γραμματέας Μαρίνα Αργυρού προχώρησε στην ανάδειξη των νέων τακτικών μελών της ΕΑΚ.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης προέδρευσε ο τέως γενικός γραμματέας της ΕΑΚ, Μικαέλο Παπαδάκης, με μέλη του προεδρείου τους Ανδρέα Λαζανίτη, Ανδρέα Απόστρατο και Παναγιώτη Μάρκου. Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν επίσης ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΑΚ Παναγιώτης Φελλούκας και οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΑΚ, Γιάννης και Μιχάλης Ιωάννου.

Το νέο τακτικό μέλος που αναδείχθηκε στη Γ.Σ., ήταν η Ραμόνα Παπαϊωάννου.

Στον απολογισμό, o πρόεδρος της ΕΑΚ, έκανε αναλυτική περιγραφή των δεκάδων δράσεων του έτους. Αναφέρθηκε στη μετονομασία του ταμείου αλληλεγγύης, σε «Ταμείο Αλληλεγγύης Μελών ΕΑΚ Δημήτρης Δημητρίου». Παρουσίασε τα αποτελέσματα της 53ης Γιορτής των Αρίστων που διεξήχθη τον Ιανουάριο και του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ τον Μάρτιο στη Λάρνακα.

Αναφέρθηκε στο 88ο Κονγκρέσο της AIPS στη Λωζάνη και τις εκλογές σε AIPS και AIPS Europe, στο μεγάλο αριθμών καρτών AIPS, ενώ στο θέμα της Αθλητικής Νομοθεσίας αναφέρθηκε στην πρόοδο που δημιουργήθηκε, μέσα από την άριστη συνεργασία με τον ΚΟΑ. Έγινε αναφορά και στις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ΕΑΚ, το ετήσιο σεμινάριο διαιτησίας με την ΚΟΠ και τον Αντόνιο Νταμάτο το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στις 13 Οκτωβρίου 2026, το Δείπνο Hercules, τη Λίστα Ανέργων, την Επιτροπή σταδίων, τα Εκπαιδευτικά με τις υποτροφίες των πανεπιστημίων και άλλα.

Στα πλαίσια της Γ.Σ., η ΕΑΚ ευχαρίστησε τους χορηγούς και υποστηρικτές της. Τον συνοδοιπόρο της ΕΑΚ, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Τον Μέγα Χορηγό Allwyn. Τους Χρυσούς Χορηγούς Cytavision και Unicars. Τους Χορηγούς Hercules, ERB CYPRIALIFE, Υπεραγορές Alphamega, Psaltis Auto Parts. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που στηρίζει την ΕΑΚ στη Γιορτή Αρίστων. Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) για τη φιλοξενία στο Ολυμπιακό Μέγαρο και τη στήριξη στο Συνέδριο ΕΑΚ-ΠΣΑΤ.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η καταστατική γενική συνέλευση, όπου τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τις καταστατικές αλλαγές και προσθήκες που απαιτούνται με βάση τον περί σωματείων νόμο.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών, με πολλές σημαντικές εισηγήσεις να τίθενται υπόψιν του Δ.Σ.

Μετά το πέρας της συνέλευσης, η ΕΑΚ δεξιώθηκε τα μέλη της, σε δείπνο, σε ταβέρνα στη Λευκωσία.