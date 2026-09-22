ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποδόσφαιρο, φιλίες και διεθνής συνεργασία στην Αγία Νάπα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας φιλική αναμέτρηση μεταξύ των FC Veterans Κύπρου και των Spelthorne Rangers F.C. από την Αγγλία.

Οι Spelthorne Rangers F.C., με παρουσία και συμμετοχή σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις σε 34 διαφορετικές χώρες, έδωσαν ακόμη μία ξεχωριστή διεθνή διάσταση στη διοργάνωση.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η συνάντηση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για γνωριμία, επικοινωνία και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των δύο ομάδων. Το ποδόσφαιρο λειτούργησε για ακόμη μία φορά ως γέφυρα που ενώνει ανθρώπους και διαφορετικές κουλτούρες.

Γιατί τελικά ήταν κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Ήταν μια εμπειρία ομαδικότητας, φιλίας και κοινής αγάπης για το ποδόσφαιρο.

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενοχλημένοι οι διαιτητές, ανοικτό κάλεσμα στην ΚΟΠ για στήριξη! (ανακοίνωση)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεσπιτώνεται ξανά η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Κάθε ματς και άλλος!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ για την κλήρωση της Τρίτης (22/09)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρό «πλήγμα» με Βαλβέρδε

La Liga

|

Category image

Γιαμάλ: «Δεν είναι παράλογος κάποιος εάν θεωρεί ότι ο Μέσι πρέπει να πάρει τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

Βάρος στο «πάντρεμα» παλιών και νέων

ΑΕΚ

|

Category image

«Φωνάζει» το... πρόβλημα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Μαυροβουνίου - Εκτός προπονήσεων δύο

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε τη χημεία που είχαμε»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντυπωσιακή πρεμιέρα και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Open Σιγκαπούρης για Σάκκαρη!

Τένις

|

Category image

Στην αντεπίθεση η Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Τέμπας είναι εμμονικός μαζί μας»

La Liga

|

Category image

Εμπαπέ: «Ήμουν κοντά στη Λίβερπουλ - Η μάμα μου ερωτεύτηκε το Άνφιλντ»

Premier League

|

Category image

ΑΕΛ σε ΑΠΟΕΛ: «Πιο εύκολο να αναζητούνται ευθύνες στον Καφού παρά να ζητούνται απαντήσεις»

ΑΕΛ

|

Category image

Σοκ με Τάχα Άλι και Παβλένκα, μπαίνουν και οι δυο στο χειρουργείο!

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη