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Χαμός με Τσάκα, παραδέχθηκε το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού!

ΓΗΠΕΔΟ

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Kινδυνεύει με πέντε χρόνια φυλάκιση

Σάλος στην Αγγλία με τον Γκρανίτ Τσάκα που παραδέχθηκε με ανάρτησή του στα social media πως προχώρησε σε έκδοση πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19!

Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή του πλαστό πιστοποιητικό διότι -όπως τόνισε- ήταν ανήσυχος εκείνη την περίοδο για το εμβόλιο, με τον Ελβετό μέσο τώρα να κινδυνεύει ακόμα και με φυλάκιση για πέντε χρόνια, αν και το πιο πιθανό είναι να του επιβληθεί ένα πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ. Στο δικαστήριο ο χαφ της Σάντερλαντ θα παρουσιαστεί στις αρχές Οκτώβρη.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει πολλή συζήτηση για ένα θέμα από το παρελθόν μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προσωπικά. Εκείνη την εποχή, ήμουν προσωπικά πολύ ανήσυχος και είχα σοβαρές επιφυλάξεις για το εμβόλιο κατά της Covid-19. Δεν εμπιστευόμουν καθόλου το εμβόλιο και με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα.

Σε αυτή την ταραγμένη ψυχική κατάσταση, αγόρασα ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού αντί να αναζητήσω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου μέσω των κατάλληλων καναλιών. Σήμερα, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι αυτή δεν ήταν η σωστή πορεία δράσης. Ήταν ένα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτήν την απόφαση, υποβάλλομαι στην εξέταση των γεγονότων και συνεργάζομαι πλήρως με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τσάκα.

sport-fm.gr

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