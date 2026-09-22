Από το όνειρο στην κορυφή: Οι Ολυμπιονίκες μίλησαν για τη διαδρομή μέχρι το μετάλλιο

Ο Παύλος Κοντίδης, ο Μίλαν Τράικοβιτς, η Βούλα Πατουλίδου, ο Θεόδωρος Βλάχος και ο Γιάννης Μπουρούσης, με συντονιστή τον Κυριάκο Ιωάννου (και οι 6 μέλη του «Δημήτριος Βικέλας»), μοιράστηκαν με το κοινό προσωπικές εμπειρίες από την πορεία τους στον αθλητισμό, φωτίζοντας διαφορετικές πλευρές της προσπάθειας που απαιτείται για να φτάσει κανείς στην κορυφή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πραγματική διαδρομή προς την αθλητική κορυφή, μια διαδρομή που δεν αποτυπώνεται μόνο στα μετάλλια και στις μεγάλες διακρίσεις, αλλά κυρίως στην καθημερινή προσπάθεια, στις θυσίες, στις δυσκολίες, στις αποτυχίες και στη δύναμη να συνεχίζεις.

Μέσα από τις τοποθετήσεις τους αναδείχθηκε ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής, αλλά προϊόν μιας απαιτητικής διαδρομής. Οι αθλητές και προπονητές μίλησαν για τη σημασία της επιμονής, της πειθαρχίας, της πίστης στο στόχο και της δύναμης να επιστρέφεις μετά από μια αποτυχία. Οι ομιλητές του πάνελ ανέδειξαν μια ουσιαστική διάσταση της αθλητικής αριστείας: ότι η κορυφή δεν είναι μόνο ο προορισμός. Είναι όλα όσα μαθαίνει ο αθλητής στην πορεία μέχρι να φτάσει εκεί.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου, της Υφυπουργού Πολιτισμού Δρος Κλέας Παπαέλληνα, του Υπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας Γιάννη Βρούτση, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού της Ελλάδας Γιώργου Μαυρωτά, της ηγεσίας του ΚΟΑ, της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα, του Προέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκου Γιαννόπουλου, καθώς επίσης πλήθους αθλητικών και εκπαιδευτικών φορέων.