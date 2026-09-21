Φουντώνει η κριτική για τον Μάικλ Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε στο τέλος στο ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου κόντρα στη Φούλαμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League (1-1).

Η ομάδα του Αλβαρο Αρμπελόα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λισάντρο Μαρτίνες (63'), κρατούσε στα χέρια της την πρώτη φετινή νίκη, αλλά ο Κούνια στο 89ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό σκορ και γλίτωσε την ομάδα του από την ήττα και τον Μάικλ Κάρικ από την τρίτη στη σειρά αποτυχία, για πρώτη φορά από την ημέρα που κάθησε στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Η Γιουνάιτεντ πάντως έχει μόλις πέντε βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια, ισοφαρίζοντας το χειρότερο ξεκίνημά της στην Premier League. Η επίδοση αυτή ισοφαρίζει το χειρότερο ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ έπειτα από πέντε παιχνίδια σε σεζόν της Premier League.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, η μοναδική άλλη φορά που είχε μόλις πέντε βαθμούς στο ίδιο σημείο της σεζόν ήταν το 2014-15, με το φετινό ξεκίνημα να επιβεβαιώνει τις δυσκολίες της ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή φουντώνει η κριτική για τον Κάρικ και ήδη ακούγεται στην Αγγλία τ' όνομα του Αντόνιο Κόντε.