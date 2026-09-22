Πρόθεση να κλείσει μέχρι το τέλος του μήνα το θέμα Καφού

Ως γνωστό, η διοίκηση της ΑΕΛ κατέθεσε έφεση χθες κατά της πρωτόδικης απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής που επέβαλε έξι επιπλέον αγωνιστικές στον Καφού για φτύσιμο σε αντίπαλο στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η έφεση αναμένεται να εκδικαστεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπόταν και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Στο παζλ της υπόθεσης προστέθηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΟΠ όσον αφορά τις διαδικασίες που τηρήθηκαν κατά την εξέταση της φάσης.

Στην ΑΕΛ προετοιμάζονται για την υπόθεση με στόχο την ανατροπή της τιμωρίας του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι η διοίκηση της ΑΕΛ θα καταγγείλει την υπόθεση και στην Αστυνομία με στόχο να γίνει έρευνα για το περιστατικό.