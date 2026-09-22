ΒΙΝΤΕΟ/ΑΠΟΕΛ για Καφού: «Αντί να βγει και να απολογηθεί μας παρουσιάζεται ως οσία Μαρία»

Πήρε θέση στους ισχυρισμούς της ΑΕΛ ο ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δημοσίευσε το πιο κάτω μαζί με βίντεο, μέσω του οποίου τοποθετείται σχετικά με το φτύσιμο του Καφού, στο μεταξύ τους ντέρμπι.

Αναλυτικά:

Όντως δεν είναι η πρώτη φορά…

«Είμαστε σίγουροι ότι η τιμωρία θα αφαιρεθεί…»

Έχουμε πραγματικά κουραστεί, να βλέπουμε αυτό το κρεσέντο ανακοινώσεων από πλευράς της ΑΕΛ για το θέμα της αποβολής του Καφού. Ενός ποδοσφαιριστή που αντί να βγει και να απολογηθεί για την αντιαθλητική ενέργεια που έκανε φτύνοντας έναν άλλο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, μας παρουσιάζεται ως οσία Μαρία και ζητά μάλιστα και δικαιοσύνη. Και επειδή αυτό το «πάρτυ» ανακρίβειας και εντυπώσεων πρέπει να σταματήσει, θα βγουν τα πάντα στο φως.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, όχι μόνο έφτυσε αλλά καθύβρισε και τον διαιτητή. Η έλλειψη ήθους του ίδιου αλλά και η προσπάθεια από πλευράς της ομάδας του να τον καλύψει είναι άνευ προηγουμένου. Να καλύψει ένα ποδοσφαιριστή που εκθέτει την ίδια την ΑΕΛ η οποία προφανώς δεν γνωρίζει ότι αυτές τις συμπεριφορές τις έχει ξανακάνει και έχει ξανά τιμωρηθεί για τον ίδιο λόγο. Για φτύσιμο σε αντίπαλο. Στις 16 Μαρτίου 2019, στον αγώνα Legia Warszawa–Śląsk Wrocław όταν έφτυσε στον Arkadiusz Piech, έναν ποδοσφαιριστή που επίσης αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Ενέργεια που του επέφερε τιμωρία 3 αγωνιστικών για προσπάθεια φτυσίματος από την Πολωνική ομοσπονδία. Και το πιο αστείο είναι ότι ποδοσφαιριστής χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια ρητορική για να καλύψει τον εαυτό του και το 2019. Τις ίδιες ακριβώς προφάσεις. Αν είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να ζητά και απονομή δικαιοσύνης. Για όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ