Τον... γονατίζουν τα ατομικά λάθη

Ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι κακός στα παιχνίδια που έχασε βαθμούς. Φυσικά αυτό έγινε σε τρία από τα τέσσερα ματς και οι τέσσερις βαθμοί, ως συγκομιδή, τον κρατούν πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Απλώς πληρώνει πολύ ακριβά τα ατομικά λάθη. Και έγιναν πάρα πολλά σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος.

Όποιο πλάνο και αν καταρτίσει ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, εφόσον δεν υπάρχει συγκέντρωση σε όλες τις γραμμές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πιστά. Και είναι κάτι που τον προβληματίζει έντονα μιας και είναι επαναλαμβανόμενα. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, υπήρξε αντίδραση δύο φορές, όμως κυνηγούσε συνεχώς το σκορ και, στην τελική, η ισοπαλία τον άφησε στενοχωρημένο.

Η τεχνική ηγεσία θα δουλέψει αρκετά σε αυτό το κομμάτι, της συγκέντρωσης, ελπίζοντας πως με την επανέναρξη θα ελαχιστοποιηθούν τα λάθη. Θα είναι και πιο έτοιμοι κάποιοι παίκτες που ενσωματώθηκαν προς το τέλος αλλά και κάποιοι τραυματίες, όπως ο Μαντσίνι. Ο Αργεντινός θα δώσει άλλη ώθηση στα άκρα της επίθεσης.