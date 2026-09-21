Από τον Σιμεόνε στον Γκονθάλεθ, οι προπονητές που... αψηφούν την τάση της εποχής

Όμως ορισμένοι προπονητές έχουν αψηφήσει αυτή την τάση, χτίζοντας κληρονομιές, διαμορφώνοντας την ταυτότητα των συλλόγων τους και επιβιώνοντας μέσα από αμέτρητες μεταγραφικές περιόδους και διοικητικές ανακατατάξεις.

Αυτή είναι η λίστα με τους 10 μακροβιότερους προπονητές στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1), όπως την παρουσιάζει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt:

Στην κορυφή της, με σημαντική διαφορά, βρίσκεται ο Αργεντινός προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, που βρίσκεται στον πάγκο της ισπανικής ομάδας 14 χρόνια και 8 μήνες. Μάλιστα όταν ο Σιμεόνε ανέλαβε καθήκοντα πριν από 14 χρόνια, στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν επίσης ο Ζοζέ Μουρίνιο. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο διάστημα -και μέχρι την επιστροφή του Μουρίνιο στη Μαδρίτη αυτό το καλοκαίρι- ο Πορτογάλος προπονητής πέρασε από έξι άλλες ομάδες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος ανέλαβε την Άρσεναλ -που τότε βρισκόταν σε κατάσταση αποδιοργάνωσης- πριν από έξι χρόνια και οκτώ μήνες (το 2019), οδηγώντας την στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League την περασμένη σεζόν.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Ρεάλ Μπέτις εδώ και έξι χρόνια και έναν μήνα.

Ο προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, έχοντας συμπληρώσει τρία χρόνια και 10 μήνες στο «Villa Park» και έχοντας κατακτήσει το Europa League την περασμένη σεζόν.

Ο προπονητής της Ράθινγκ Σανταντέρ, Χοσέ Αλμπέρτο ​​Λόπεθ, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, έχοντας συμπληρώσει τρία χρόνια και εννέα μήνες στην ομάδα της LaLiga.

Ο Σεμπάστιαν Χένες καταλαμβάνει την έκτη θέση, μετά από τρία χρόνια και πέντε μήνες στον πάγκο της Στουτγκάρδης.

Ο Χοσέ Μπορδαλάς της Χετάφε (τρία χρόνια και τέσσερις μήνες) είναι έβδομος, ενώ ο Ντάνιελ Φάρκε της Λιντς (τρία χρόνια και δύο μήνες) βρίσκεται στην όγδοη θέση.

Ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται στην ένατη θέση μετά από τρία χρόνια και δύο μήνες στην Παρί Σεν Ζερμέν, διάστημα που περιλαμβάνει την κατάκτηση του Champions League και τις δύο τελευταίες σεζόν.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Μανόλο Γκονθάλεθ της Εσπανιόλ (δύο χρόνια και έξι μήνες).

ΑΠΕ