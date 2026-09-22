Ανακοινώνει Καρβαχάλ η Αϊντχόφεν

Μετά από 13 χρόνια επιτυχιών και τίτλων ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχώρησε το καλοκαίρι από την Ρεάλ Μαδρίτης και θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αϊντχόφεν.

Ο 34χρονος Μαδριλένος δεξιός μπακ δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» μετά από μια δύσκολη σεζόν, στην οποία έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών.

Ο Καρβαχάλ έδωσε τα χέρια του με την PSV και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ολλανδικό πρωτάθλημα με διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Ντάνι Καρβαχάλ, με έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, τη «La Fabrica», πριν από 24 χρόνια και αποχωρεί έχοντας κερδίσει συνολικά 27 τίτλους με τη φανέλα των «μπλάνκος». Στην καριέρα του είχε 52 συμμετοχές με την εθνική Ισπανίας, ενώ με τη Ρεάλ είχε 451 ματς με 14 γκολ και 66 ασίστ.