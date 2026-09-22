Ένα δίμηνο, στο οποίο είχε να δώσει ευρωπαϊκές και εγχώριες εξετάσεις, ολοκληρώθηκε για τον Απόλλωνα. Και το πρώτο… πιάτο είχε θετικό πρόσημο. Για μερικά δευτερόλεπτα δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην Ευρώπη και είπε «αντίο» στον 3ο προκριματικό από την Μπραν, έχοντας πανηγυρίσει τρεις νίκες. Στο πρωτάθλημα παραμένει αήττητος με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες. Και αν αναλογιστεί κάποιος ότι έπαιξε με Άρη (2-2), Ανόρθωση (3-1), Ομόνοια (0-0) και ΑΠΟΕΛ (2-2), είναι μία νορμάλ συγκομιδή.

Τέσσερα ντέρμπι, έχοντας σε αυτό το διάστημα να διαχειριστεί η τεχνική ηγεσία ένα σωρό αναποδιές. Υπάρχει βάθος στο ρόστερ. Και ποιοτικές επιλογές από τον πάγκο για να κάνουν τη διαφορά. Όταν, όμως, λείπουν τόσοι πολλοί, είναι λογικό να χάνεται η συνοχή και η ευελιξία κινήσεων στα χέρια του προπονητή.

Στα πρώτα δύο ματς του πρωταθλήματος, λόγω τιμωρίας δεν υπολογίζονταν οι Μπράντον Τόμας και Βέισμπεκ. Μετά ακολούθησαν οι τραυματισμοί Λιούμπιτς, Μπράουν, Ντανίλο Σπόλιαριτς, Ευάγγελου Ανδρέου και Μπρούνο Γκασπάρ. Επίσης, εκτός ήταν και ο Όζμπολτ από τα δύο ντέρμπι με τους «αιωνίους» λόγω στομαχικών διαταραχών. Στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ έγιναν μόλις τρεις αλλαγές αφού δεν υπήρχαν πολλές επιλογές στην άκρη του πάγκου. Η διακοπή έρχεται, λοιπόν, σε ένα καλό τάιμινγκ για τον Απόλλωνα, που θα εύχεται στη διακοπή των τριών εβδομάδων να μην προκύψουν άλλα προβλήματα. Πέραν του Ανδρέου, εκτιμάται πως οι υπόλοιποι θα μπουν ξανά στο οπλοστάσιο με την επανέναρξη.

Έρχεται μία σειρά αγώνων όπου μπορεί να κάνει την αντεπίθεσή του. Παίζει εκτός με την Ε.Ν. Ύψωνα, στη συνέχεια εντός με Νέα Σαλαμίνα και ακολούθως εκτός με την Καρμιώτισσα, πριν το ντέρμπι με την Πάφος FC για την 8η αγωνιστική.