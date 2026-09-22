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Τα δεδομένα στην Ανόρθωση με Τόσιτς και Μπέργκστρομ

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι γίνεται με τους δύο ποδοσφαιριστές και το ενδεχόμενο για φιλικά στη διάρκεια της διακοπής

Δεν προκύπτει τίποτα σοβαρό με τον Τόσιτς στην Ανόρθωση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της Αμμοχώστου, είναι θέμα κάποιων ημερών για να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα, ο Μπέργκστρομ θα αξιοποιήσει την διακοπή για να καλύψει το χαμένο έδαφος και ανάλογα θα διαφανεί πότε θα είναι σε θέση να υπολογίζεται.

Στο μεταξύ, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο στο διάστημα της διακοπής, η Ανόρθωση θα δώσει τουλάχιστον ένα φιλικό, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν εν τέλει δύο.

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