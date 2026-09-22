Προκύπτει αποχώρηση από το πρωτάθλημα – Διαγραφή από τα μητρώα της ΚΟΠ

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σεζόν στο πρωτάθλημα Γ’ κατηγορία για τη σεζόν 2025-26 προκύπτει αποχώρηση. Όπως έγινε γνωστό, η ΑΕΖ θα αναστείλει τη λειτουργία της και θα διαγραφεί από τα μητρώα της ΚΟΠ.

Είναι αναμφίβολα μία άσχημη εξέλιξη για την ομάδα του Ζακακίου που ιδρύθηκε το 1956 και μέτρησε δύο συμμετοχές στην Α΄ Κατηγορία (2016-17 και 2023-24).

Μετά από την πιο πάνω εξέλιξη, το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θα διεξαχθεί με 15 ομάδες. Κάθε αγωνιστική, η ομάδα που θα αντιμετώπιζε την ΑΕΖ θα πιστώνεται τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.