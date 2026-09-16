Χωρίς ομάδα και… διαθέσιμοι: 10 τεράστια ονόματα που ψάχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν δεσμεύονται με κάποιον σύλλογο σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενες ομάδες δεν χρειάζεται να πληρώσουν μεταγραφικό ποσό στον προηγούμενο εργοδότη τους.

Παρότι τα βασικά μεταγραφικά παράθυρα έχουν κλείσει, αρκετά σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου παραμένουν διαθέσιμα στην αγορά ως ελεύθεροι. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Γιουβέντους.

Στη σχετική λίστα βρίσκονται νικητές του Champions League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και ποδοσφαιριστές που τα προηγούμενα χρόνια συγκαταλέγονταν μεταξύ των κορυφαίων στη θέση τους. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι οι Καρίμ Μπενζεμά, Πολ Πογκμπά και Σέρχιο Ράμος.

Καρίμ Μπενζεμά

Στα 38 του χρόνια, ο Καρίμ Μπενζεμά αποτελεί πιθανότατα το πιο ηχηρό όνομα της λίστας. Ο Γάλλος επιθετικός αναδείχθηκε στη Λιόν, όμως το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αγωνίστηκε για 14 χρόνια.

Με τη «Βασίλισσα» κατέκτησε πέντε Champions League, ενώ το 2022 έφτασε στο αποκορύφωμα της προσωπικής του πορείας, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα. Μετά την Ισπανία αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Χιλάλ.

Ο Μπενζεμά έμεινε χωρίς ομάδα από τις 31 Αυγούστου 2026, όταν συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ να λύσουν από κοινού το συμβόλαιό του, το οποίο κανονικά είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2027. Ο επιθετικός δεν βρισκόταν στα πλάνα του Σιμόνε Ιντζάγκι και αποχώρησε έπειτα από σύντομη παρουσία στον σύλλογο.

Πολ Πογκμπά

Ελεύθερος στην αγορά βρίσκεται και ο Πολ Πογκμπά. Ο 33χρονος Γάλλος μέσος, παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική του ομάδα το 2018, έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από την παρουσία του στη Γιουβέντους.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μια ιστορική μεταγραφή, προτού γυρίσει ξανά στην ιταλική ομάδα. Μετά από μεγάλο διάστημα μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, υπέγραψε στη Μονακό το 2025, με στόχο να επανεκκινήσει την καριέρα του.

Η συνεργασία του με τη Μονακό ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου 2026, όταν οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού την πρόωρη λύση του συμβολαίου, το οποίο αρχικά είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027. Η γαλλική ομάδα ανέφερε ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της συνεργασίας επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει.

Σέρχιο Ράμος

Ελάχιστοι αμυντικοί έχουν καταγράψει τόσο επιτυχημένη καριέρα όσο ο Σέρχιο Ράμος. Ο Ισπανός ξεκίνησε από τη Σεβίλλη, όμως στη συνέχεια έγινε αρχηγός και εμβληματική μορφή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακολούθησαν η Παρί Σεν Ζερμέν, η επιστροφή του στη Σεβίλλη και η παρουσία του στη Μοντερέι του Μεξικού. Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία το 2010 και κάτοχος τεσσάρων Champions League με τη Ρεάλ, ο 40χρονος αμυντικός είναι ξανά ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο μεξικανικό ποδόσφαιρο.

Παρά το προχωρημένο στάδιο της καριέρας του, παραμένει ένα από τα πλέον έμπειρα ονόματα που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Τζέιντον Σάντσο

Ο Τζέιντον Σάντσο, σε ηλικία μόλις 26 ετών, αποτελεί διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τους περισσότερους βετεράνους της λίστας.

Ο Άγγλος έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην καριέρα του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, πριν πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο «Ολντ Τράφορντ», ωστόσο, δεν κατάφερε να παρουσιάσει την ίδια εικόνα που είχε στη Γερμανία.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε Ντόρτμουντ, Τσέλσι και Άστον Βίλα. Το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώθηκε και πλέον μπορεί να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, χωρίς η νέα του ομάδα να χρειάζεται να καταβάλει μεταγραφικό ποσό.

Ραχίμ Στέρλινγκ

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ αναδείχθηκε από τη Λίβερπουλ, όμως τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του ήρθαν στη Μάντσεστερ Σίτι. Εκεί αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα και κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Premier League.

Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Τσέλσι και Άρσεναλ, ενώ είχε και ένα πέρασμα από τη Φέγενορντ. Ο Άγγλος είχε μετακομίσει στην ολλανδική ομάδα ως ελεύθερος, με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26.

Πλέον, στα 31 του, βρίσκεται ξανά μεταξύ των ποδοσφαιριστών που είναι διαθέσιμοι στην αγορά για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ριγιάντ Μαχρέζ

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορικής κατάκτησης της Premier League από τη Λέστερ τη σεζόν 2015/16.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου εμπλούτισε σημαντικά τη συλλογή των τίτλων του. Υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, ενώ αποτέλεσε μέλος της ομάδας που σήκωσε το Champions League το 2023.

Ο Αλγερινός συνέχισε την καριέρα του στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον Ιούλιο του 2026. Στα 35 του χρόνια, πλέον μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα με τον επόμενο σύλλογό του.

Νταβίντ Αλάμπα

Ο Νταβίντ Αλάμπα έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Αυστριακός αναδείχθηκε στην Μπάγερν Μονάχου και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύνθετους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021.

Με τη «Βασίλισσα» κατέγραψε 131 συμμετοχές και πανηγύρισε 11 τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο Champions League. Η συνεργασία του με τη Ρεάλ ολοκληρώθηκε μετά το τέλος της σεζόν 2025/26, έπειτα από πέντε χρόνια.

Στα 34 του, ο Αλάμπα βγαίνει στην αγορά ως ελεύθερος, έχοντας παράλληλα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και έναν σοβαρό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό το 2023.

Μάουρο Ικάρντι

Ο Μάουρο Ικάρντι, με σημαντική παρουσία σε Ίντερ και Γαλατασαράι, αναζητά επίσης τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Αργεντινός επιθετικός ξεχώρισε στην Ιταλία με τη Σαμπντόρια και κυρίως την Ίντερ, προτού μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν και αργότερα γίνει ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της Γαλατασαράι.

Στα 33 του χρόνια ολοκλήρωσε την παρουσία του στην τουρκική ομάδα, καθώς το συμβόλαιό του έληξε, με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος. Ακόμη και μετά το κλείσιμο των βασικών μεταγραφικών παραθύρων στην Ευρώπη, ο Ικάρντι συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές του για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ντάνι Καρβαχάλ

Η παρουσία του Ντάνι Καρβαχάλ στη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε το 2026, έπειτα από μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ και είχε ένα πέρασμα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, πριν επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ κατέκτησε συνολικά 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι Champions League, ενώ πραγματοποίησε 450 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου. Παράλληλα, πανηγύρισε με την Ισπανία την κατάκτηση του Euro 2024.

Ο 34χρονος αποχώρησε από τη Ρεάλ μετά το τέλος της σεζόν 2025/26, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, και πλέον είναι ελεύθερος.

Γουίλφριντ Ζαχά

Ο Γουίλφριντ Ζαχά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της πρόσφατης ιστορίας της Κρίσταλ Πάλας και επίσης βρίσκεται στη λίστα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.

Ο 33χρονος επιθετικός αναδείχθηκε από τον αγγλικό σύλλογο και μάλιστα πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν επιστρέψει στην Πάλας, όπου εξελίχθηκε σε εμβληματική μορφή και πραγματοποίησε περισσότερες από 450 συμμετοχές.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Γαλατασαράι, Λιόν και Σάρλοτ FC. Ο διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού είναι διαθέσιμος χωρίς μεταγραφικό κόστος μετά τη λήξη του τελευταίου συμβολαίου του και αποτελεί μία έμπειρη επιλογή για ομάδες που αναζητούν ταχύτητα και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

Η αγορά έχει ακόμη μεγάλα ονόματα

Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές με αρκετά διαφορετικά προφίλ. Ο Σάντσο, στα 26 του, έχει σημαντικό κομμάτι της καριέρας του μπροστά του, την ώρα που παίκτες όπως ο Μπενζεμά και ο Σέρχιο Ράμος βρίσκονται στα τελευταία στάδια της ποδοσφαιρικής τους διαδρομής.

Ο Πογκμπά προσπαθεί να βρει ξανά σταθερότητα, ενώ ο Αλάμπα φτάνει στην αγορά μετά από σεζόν που σημαδεύτηκαν από προβλήματα τραυματισμών.

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν δεσμεύονται με κάποιον σύλλογο σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενες ομάδες δεν χρειάζεται να πληρώσουν μεταγραφικό ποσό στον προηγούμενο εργοδότη τους.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για φθηνές περιπτώσεις, καθώς οι απολαβές, τα μπόνους υπογραφής και η διάρκεια του συμβολαίου μπορούν να διαμορφώσουν σημαντικά το συνολικό κόστος μιας συμφωνίας.