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Ξέρανε τη Γιουνάιτεντ με ανατροπάρα και τρομερό Κωστούλα η Μπράιτον!

ΓΗΠΕΔΟ

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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα, η Μπράιτον πέτυχε σπουδαία ανατροπή στο «Ολντ Τράφορντ», επικράτησε 3-2 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Carabao Cup.

Απίθανη ανατροπή και μεγάλη πρόκριση για την Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ»! Οι «γλάροι» βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως έφεραν τα πάνω-κάτω στο δεύτερο ημίχρονο και με το τελικό 3-2 πανηγύρισαν την πρόκριση στους «16» του Carabao Cup.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Μπράιτον ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και είχε καθοριστική συμβολή στην ανατροπή. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν μέσα στις σημαντικότερες στιγμές της ομάδας του, καθώς έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους φιλοξενούμενους γράφοντας το 2-1, ενώ από δική του ενέργεια προήλθε το τρίτο γκολ.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μέσα σε μόλις δέκα λεπτά πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Λέισι άνοιξε το σκορ στο 8', ενώ ο Μέισον Μάουντ διπλασίασε τα τέρματα των «κόκκινων διαβόλων» στο 10'.

Η Μπράιτον, ωστόσο, δεν κατέρρευσε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κωστούλας έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 2-1 με άψογο πλασέ.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Φαμπιάν Χίρτσελερ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και δικαιώθηκε. Ο Πασκάλ Γκρος ισοφάρισε στο 65', πριν ο Ντε Κάιπερ ολοκληρώσει την ανατροπή στο 70', διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπάθησε μέχρι το φινάλε να αντιδράσει, όμως η Μπράιτον άντεξε και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».

Στα άλλα ματς, η Έβερτον επικράτησε 1-0 της Γουλβς και πήρε την πρόκριση στους «16». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κάρλος Αλκαράς στο 80ό λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ντίμπλινγκ, χαρίζοντας στην ομάδα του το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Εκτός αυτών, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-1 της Κόβεντρι και πέρασε επίσης στον επόμενο γύρο, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάμι Έιμπραχαμ, που σκόραρε δις, ενώ η τρομερή Φλίτγουντ νίκησε 1-0 τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έφυγε για τους «16».

Αναλυτικά τα ζευγάρια του τρίτου γύρου:

Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0

Σάντερλαντ-Χαλ 1-0

Ίπσουιτς-Άρσεναλ 2-4

Κόβεντρι-Άστον Βίλα 1-3

Μπόρνμουθ-Λίνκολν Σίτι 4-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ 3-1

Τσέλσι-Λιντς 6-3

Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1

Φλίτγουντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-0

Έβερτον-Γουλβς 1-0

Λέιτον Οριέντ-Μπράντφορντ 1-3

Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 1-2

Πέτερμπορο-Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 πεν.)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 2-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 2-3

Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς (17/09, 21:30)

sport-fm.gr

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