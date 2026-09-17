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Σοβαρή διοικητική εξέλιξη στην Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπόελι και Ουόλτερ έφυγαν από την Τσέλσι

 Οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι, Τοντ Μπόελι και Μαρκ Ουόλτερ, πούλησαν το μερίδιό που διέθεταν στην Τσέλσι στον πλειοψηφικό μέτοχο της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας, την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Clearlake Capital, που πλέον απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του αγγλικού συλλόγου.

Οι Μπόελι και Ουόλτερ, συνεργάσθηκαν με την Clearlake Capital για να αγοράσουν την Τσέλσι τον Μάιο του 2022 από τον Ρώσο Ρομάν Αμπράμοβιτς για 2,5 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ).

«Η Τσέλσι ανακοίνωσε ότι οι θυγατρικές της Clearlake Capital Group, L.P. θα αποκτήσουν το μερίδιο που κατέχει ο Τοντ Μπόελι. Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η Clearlake θα αποκτήσει επίσης το μερίδιο που κατέχει ο Μαρκ Ουόλτερ και έτσι θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ομάδας», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Πριν από την ανακοίνωση, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Clearlake κατείχε μερίδιο 62%, ενώ οι Μπόελι και Ουόλτερ κατείχαν τις υπόλοιπες μετοχές με τον επενδυτικό τους εταίρο, Χανσηιοργκ Βάι, ο οποίος «θα παραμείνει σημαντικός μέτοχος και εταίρος εντός του ομίλου ιδιοκτησίας». 

Παράλληλα, η διοίκηση της Στρασμπούρ, που επίσης ανήκει στην κοινοπραξία BlueCo από την οποία οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι αποεπενδύουν, επιβεβαίωσε ότι η Clearlake Capital θα κατέχει πλέον τον «πλήρη έλεγχο ιδιοκτησίας» του γαλλικού συλλόγου.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι οι Μπόελι και Ουόλτερ θα λάβουν 950 εκατομμύρια λίρες σε μετρητά, σε μια συναλλαγή που αποτιμά τον αγγλικό σύλλογο σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια λίρες, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Αναφερόμενος σ΄αυτήν την εξέλιξη, ο Μπόελι δήλωσε πως «ήταν τιμή του να υπηρετήσει ως πρόεδρος της Τσέλσι». 

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