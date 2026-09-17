Λίβερπουλ: Επιμένει για τον Γουόρτον

Λίβερπουλ, Τότεναμ και Νιούκαστλ κινήθηκαν το καλοκαίρι για την απόκτηση και του Ανταμ Γουόρτον από την Κρίσταλ Πάλας, αλλά ο 21χρονος Αγγλος διεθνής μέσος, που εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν με τις εμφανίσεις του πείστηκε από τη διοίκηση να παραμείνει στο «Σέλχαρστ Παρκ» με την υπόσχεση πως τον Ιανουάριο ή στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν θα ικανοποιήσει το αίτημα του για μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.

Ο Γουόρτον έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2029 και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Transfers» η διοίκηση της Πάλας ξεκίνησε επίσημα επαφές με τη Λίβερπουλ για την παραχώρηση του, με τους «κόκκινους» να προσφέρουν 80 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν χειμερινή μεταγραφική περίοδο στο «Ανφιλντ».