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Άμραμπατ: «Εκτός εθνικής όσο είναι αυτός προπονητής...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο μέσος Σοφιάν Άμραμπατ δεν είναι διαθέσιμος για το Μαρόκο πριν από την έναρξη των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027 αυτόν τον μήνα, λέγοντας ότι δεν θα παίξει υπό τον νυν προπονητή Μοχάμεντ Ουαχντί, αλλά δεν έχει αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο Άμραμπατ δεν αποκάλυψε τους λόγους για την απόφασή του, αλλά είχε περιορισμένο χρόνο παιχνιδιού στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, όπου ξεκίνησε ένα από τα έξι παιχνίδια της ομάδας του καθώς έχασε από τη Γαλλία στους προημιτελικούς.

Η εμφάνιση του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, Αγιουμπ Μπουάντι, περιόρισε τον χρόνο παιχνιδιού του.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να συνεχίσω να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα υπό τον νυν προπονητή», είπε ο Άμραμπατ σε μια ανάρτηση στο Instagram.

«Ως εκ τούτου, δεν είμαι διαθέσιμος για επιλογή όσο αυτός παραμένει επικεφαλής. Από σεβασμό για την εθνική ομάδα και όλους τους εμπλεκόμενους, προτιμώ να κρατήσω ιδιωτικούς τους λόγους πίσω από αυτήν την απόφαση.

Θέλω να είμαι σαφής: δεν αποσύρομαι από το διεθνές ποδόσφαιρο και δεν κλείνω την πόρτα για να εκπροσωπήσω ξανά το Μαρόκο», πρόσθεσε.

Ο Άμραμπατ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα στον Άγιαξ, ήταν βασικό μέλος της ομάδας του Μαρόκου που έφτασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 υπό τον πρώην προπονητή Ουαλίντ Ρεγκαγκί, τον οποίο αντικατέστησε ο Ουαχντί τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Ο 30χρονος είπε ότι θα παραμείνει ο «μεγαλύτερος οπαδός» της ομάδας καθώς θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους για το Κύπελλο Εθνών που θα φιλοξενηθεί από την Κένυα, την Ουγκάντα ​​και την Τανζανία τον επόμενο Ιούνιο και Ιούλιο.

Το Μαρόκο υποδέχεται την Γκαμπόν στον πρώτο του προκριματικό του 1ου ομίλου στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν από ένα ταξίδι στην ουδέτερη Νότια Αφρική για να αντιμετωπίσει το Λεσότο στο Μπλουμφοντέιν τέσσερις ημέρες αργότερα.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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