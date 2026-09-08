BINTEO: Eπιστροφή στο Champions League με γκολάρα για την ΑΕΚ Αθηνών
ΓΗΠΕΔΟ
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Φοβερό τέρμα από τον Μαρίν κόντρα στη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League
Γκολ πολλών αστέρων από τον Μαρίν και ονειρεμένη επιστροφή για την ΑΕΚ στο Champions League!
H Ένωση με τη συμπλήρωση 21 λεπτών στην Allwyn Arena, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα επί της ΛΑΣΚ με τον Ρουμάνο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γιούνκβιρθ βάζοντας... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια!
Δείτε το :
🚨 ATHENS 1-0 LASK— Kalshi FC (@KalshiFC) September 8, 2026
WHAT A GOAL FROM AEK ATHENS!!!!! THE CHAMPIONS LEAGUE IS BACK!!! pic.twitter.com/oFRXuSxdhn