BINTEO: Eπιστροφή στο Champions League με γκολάρα για την ΑΕΚ Αθηνών

Γκολ πολλών αστέρων από τον Μαρίν και ονειρεμένη επιστροφή για την ΑΕΚ στο Champions League!

H Ένωση με τη συμπλήρωση 21 λεπτών στην Allwyn Arena, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα επί της ΛΑΣΚ με τον Ρουμάνο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γιούνκβιρθ βάζοντας... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια!

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