Δεύτερος γρηγορότερος που φτάνει τα 300 γκολ με μια ομάδα ο Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ίπσουιτς και έγραψε ιστορία.

Ο Νορβηγός φορ έγινε ο παίκτης που φτάνει ταχύτερα τα 300 γκολ με τη φανέλα μιας ομάδας, πίσω μόνο από έναν ποδοσφαιριστή.

Ο 26χρονος άσος χρειάστηκε 384 παιχνίδια με τη φανέλα των «πολιτών» για να φτάσει τα 300 γκολ, ξεπερνώντας ποδοσφαιριστές όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Χάρι Κέιν και ο Άλαν Σίρερ, που χρειάστηκαν 398, 499, 505 και 565 παιχνίδια αντίστοιχα.

Μπροστά από τον Χάαλαντ έμεινε μόνο ο Λιονέλ Μέσι, που είχε φτάσει τα 300 γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα μετά από μόλις 365 εμφανίσεις.

sport-fm.gr