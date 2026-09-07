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Πρώτος σε ασίστ στις 10 κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης από πέρσι ο Τζόλης

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι φοβεροί αριθμοί του με Τσέλσι

Η εκκίνηση του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ είναι εντυπωσιακή. Ο 24χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός είχε την ασίστ στο γκολ της νίκης επί της Τσέλσι (2-1) φτάνοντας ήδη τις τρεις ασίστ με τους «κανονιέρηδες», καθώς είχε και δύο στον τελικό του Community Shield απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι (3-0).

Ο διεθνής άσος είναι πλέον πρώτος παίκτης σε ασίστ μεταξύ των ομάδων που αγωνίζονται στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης από την περασμένη σεζόν έχοντας 24 στο ενεργητικό του, δύο περισσότερες από τον Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο λονδρέζικο ντέρμπι χθες είχε σε 90 λεπτά συμμετοχής εντυπωσιακούς αριθμούς: σε 54 επαφές με την μπάλα είχε 37/43 εύστοχες πάσες, 6υ κερδισμένες μονομαχίες, 5 ανακτήσεις της μπάλας, 4 ευκαιρίες που ήρθαν από τα δικά του πόδια, 3 πάσες-κλειδιά, 3 κερδισμένα φάουλ, 2/2 μακρινές μεταβιβάσεις, μια μεγάλη ευκαιρία από δική του δημιουργία και φυσικά την ασίστ στο γκολ του Έντεγκαρντ.

sport-fm.gr

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