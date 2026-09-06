Αφεντικό του Λονδίνου η Άρσεναλ με ανατροπή και σφραγίδα Τζόλη

Με τον Χρήστο Τζόλη βασικό και δημιουργό του νικητήριου γκολ, η Αρσεναλ ξεπέρασε το αρχικό «σοκ» και επικράτησε 2-1 της Τσέλσι στο «Εμιρεϊτς», στο πρώτο ντέρμπι της για τη φετινή Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν για έκτη συνεχόμενη φορά στην έδρα τους τη συμπολίτισσά τους και πέτυχαν το «3 στα 3», συγκατοικώντας στην κορυφή της κατάταξης με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «μπλε» αιφνιδίασαν και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με δυνατό σουτ του Ρότζερς, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς καλύτεροι. Ενα γκολ του Καλαφιόρι ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ του Κόνσα, αλλά ο Χάβερτς στο 25΄ ισοφάρισε και οι πρωταθλητές είχαν ευκαιρίες να πάρουν το προβάδισμα.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Τσέλσι «χτύπησε» στην κόντρα, αλλά το σουτ του Πέδρο Νέτο πήγε στο δοκάρι και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (50΄) οι «κανονιέρηδες» έκαναν την ανατροπή. Ωραία προσπάθεια του Τζόλη και μπαλιά στη μεγάλη περιοχή, ο Χάβερτς άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Εντεγκααρντ «εκτέλεσε» τον Μαρτίνες για το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν ως το τέλος, αλλά ο Ράγια με φανταστική απόκρουση σε σουτ του Εστεβάο στο 89΄ διαφύλαξε το «τρίποντο» και το απόλυτο για την Αρσεναλ.

Νωρίτερα, στο άλλο παιχνίδι της Κυριακής, Μετά από ένα απίθανο φινάλε, με τρία γκολ από το 83΄ και μετά, Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο στάδιο «Χιλ Ντίκινσον». Οι «μπέμπηδες» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κούνια, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄), με τον Μπεμό. Οι γηπεδούχοι σταδιακά ισορρόπησαν και στο 83΄ ο Τζορτζ ισοφάρισε, όμως ο Σέσκο στο 88΄ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ. Ο νεοαποκτηθείς Μέιτλαντ-Νάιλς, στο ντεμπούτο του με τα «ζαχαρωτά», ήταν αυτός που είπε την τελευταία... λέξη, καθώς με έναν «κεραυνό» από τα 25 μέτρα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και διατήρησε το αήττητο της Εβερτον στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

(6΄, 9΄ Ισάκ)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2

(37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1

(57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι)

Μπράιτον-Λιντς 1-1

(71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3

(11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ)

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

(26' Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Χαλ-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(83΄ Τζορτζ, 90+6΄ Μέιτλαντ-Νάιλς - 47΄ Μπεμό, 88΄ Σέσκο)

Άρσεναλ-Τσέλσι 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9

Άρσεναλ 9

Χαλ 7

Τσέλσι 6 -2αγ.

Μπρέντφορντ 5

Λίβερπουλ 5

Νιούκαστλ 5

Λιντς 5

Μπράιτον 4

Έβερτον 4 -2αγ.

Σάντερλαντ 4

Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.

Κρίσταλ Πάλας 3

Ίπσουιτς 3

Μπόρνμουθ 2

Νότιγχαμ Φόρεστ 2

Τότεναμ 1

Άστον Βίλα 1

Φούλαμ 0

Κόβεντρι 0