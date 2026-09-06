Ο Τζολάκης είναι πλέον ο μοναδικός κίπερ που δεν έχει δεχθεί γκολ στην Premier League!

Ονειρικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ Σίτι, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να είναι εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της Premier League, έχοντας κερδίσει το βραβείο του «Player of the Match» στις νίκες κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι, αλλά και στην ισοπαλία με την Άστον Βίλα!

Το απόγευμα της Κυριακής (06/09) ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα «παράσημο» στην παρουσία του μέχρι πρότινος κίπερ του Ολυμπιακού στο Νησί, αφού, πλέον ο Τζολάκης είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που δεν έχει δεχθεί γκολ στη φετινή Premier League!

Πέραν, του 23χρονου πορτίερε, ο μοναδικός που είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του μέχρι σήμερα ήταν ο Νταβίντ Ράγια, ο οποίος είδε την εστία του να παραβιάζεται στο ξεκίνημα της εντός έδρας αναμέτρησης της Άρσεναλ με την Τσέλσι.

sport-fm.gr