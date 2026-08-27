Λίβερπουλ: Νέα δεδομένα για Μπαρκολά!

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν μπαίνουν ξανά σε νέα φάση, με την αγγλική ομάδα να πιέζει για την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής. Με τη μεταγραφική προθεσμία να πλησιάζει, οι απαιτήσεις των Παριζιάνων έχουν υποχωρήσει αισθητά, γεγονός που δίνει στους «Reds» μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσουν σε συμφωνία για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο.

Οι επαφές των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου, όταν η Λίβερπουλ αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον της στον Μπαρκολά μετά την αποτυχία της προσπάθειας για τον Γιαν Ντιομάντε. Οι συζητήσεις με την πρωταθλήτρια Γαλλίας δεν ήταν εύκολες, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αλλάζουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Παρί έχει μειώσει την τιμή πώλησης του Μπαρκολά περίπου στα 115 εκατομμύρια λίρες, από τα περίπου 145,7 εκατομμύρια που απαιτούσε αρχικά. Πρόκειται για σημαντική μείωση, η οποία επαναφέρει δυναμικά τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί σε αυτό το ποσό, ο Μπαρκολά θα γίνει η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, πίσω μόνο από τον Αλεξάντερ Ίσακ, για τον οποίο οι «Reds» κατέβαλαν 125 εκατομμύρια λίρες το περασμένο καλοκαίρι.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον για τη διοίκηση της Λίβερπουλ είναι αν ο Μπαρκολά θεωρείται ποδοσφαιριστής αντίστοιχης αξίας με τις υπόλοιπες μεγάλες επενδύσεις του συλλόγου. Όλα δείχνουν πάντως πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συμφωνία, ενώ δεν αναμένεται πρόβλημα στις προσωπικές terms με τον παίκτη.

Μάλιστα, έχουν ήδη συζητηθεί σε προκαταρκτικό επίπεδο οι όροι ενός μακροχρόνιου συμβολαίου, ενώ ο Μπαρκολά φέρεται να έχει ως προτεραιότητά του τη μεταγραφή στη Λίβερπουλ.

england365.gr