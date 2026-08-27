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Ο «τριπλός» Μπαπέ κι ο Βινίσιους «καθάρισαν» για τη Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο «τριπλός» Μπαπέ κι ο Βινίσιους «καθάρισαν» για τη Ρεάλ

Πεντάρα για την Ρεάλ

Ένα ημίχρονο προέβαλε... αντίσταση η Σοσιεδάδ στη Ρεάλ Μαδρίτης (διατηρώντας το 1-1), διότι στο δεύτερο 45λεπτο οι «μερένχες» πήραν... φωτιά κι έφτασαν με άνεση στο εμφατικό 5-1, πιάνοντας θέση στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga μαζί με τη Σεβίλη και την Μπέτις.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «βασίλισσα» του Ζοσέ Μουρίνιο στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής που διεξήχθη στο "Bernabeu", ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (40', 60', 80'), ενώ ένα γκολ και μία ασίστ «μέτρησε» κι ο Βινίσιους Τζούνιορ. Η Σοσιεδάδ είχε ισοφαρίσει στο 44' με τον Σούτσιτς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα  και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της La Liga με τα εξ αναβολής παιχνίδια έχουν ως εξής:

Αλαβές-Χετάφε                  3-0
(73΄ Τενάλια, 90+1΄  Ντίαθ, 90+4΄ Ροντρίγκεθ)

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο    2-1
(52` πεν. Γκουρίντι, 90`+7` πεν. Πέκε - 4` Γκαρσία)

Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ            2-2
(21΄ πεν. Μαρτίν, 34΄ Μαρτίνεθ - 45΄ Γκεγέ, 45+1΄ Πέπε) 

Εσπανιόλ-Λεβάντε               3-0
(5΄, 40΄ Φερνάντεθ, 80΄ Ντόλαν)

Λα Κορούνια-Έλτσε              1-1
(21΄ Ομπαμεγιάνγκ - 76΄ Αγουάδο) 

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα       2-0
(70΄ Λι, 85΄ Μπαένα)

Βαλένθια-Μπέτις                0-1
(85' Πάμπλο Γκαρθία)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ         4-1
(40', 60', 80' Μπαπέ, 68' Βινίσιους - 44' Σούτσιτς)

Θέλτα-Οσασούνα                27/08
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο  27/08

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης      6
Σεβίλη             6
Μπέτις             6
Αλαβές             4
Ατλέτικο Μαδρίτης  4
Μπαρτσελόνα        3 -1αγ.
Εσπανιόλ           3 
Χετάφε             3 
Βιγιαρεάλ          2 
Λα Κορούνια        2
Θέλτα              1 -1αγ.
Οσασούνα           1 -1αγ.
Βαλένθια           1
Ελτσε              1
Ράγιο Βαγεκάνο     1 
Σανταντέρ          1 
Λεβάντε            1
Μάλαγα             1
Αθλέτικ Μπιλμπάο   0 -1αγ.
Σοσιεδάδ           0

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