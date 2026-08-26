Σκέφτεται Μαρτίνες η Τσέλσι για να… προλάβει τις γκάφες του Σάντσεθ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι εκπρόσωποι του Εμιλιάνο Μαρτίνες πρότειναν τον πελάτη τους στην Τσέλσι και οι «μπλε» εξετάζουν το όφελος που θα έχουν από τον 33χρονο κίπερ, εφόσον αποφασίσουν να τον αποκτήσουν!
Με τον Σάντσεθ να έχει δείξει και στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος πως δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται η Τσέλσι στα γκολπόστ, οι εκπρόσωποι του Εμιλιάνο Μαρτίνες έκαναν κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ καλό για τον πελάτη τους, αλλά και για τους «μπλε».
Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν από το Athletic, ο Αργεντινός τερματοφύλακας προτάθηκε στην Τσέλσι κι εκείνη εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησής του, από τη στιγμή που είναι θετική και η Άστον Βίλα για την παραχώρηση του πολύπειρου πορτιέρε.
Πριν από καιρό φαινόταν έτοιμος να μετακινηθεί στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους, αλλά δεν έφτασε ως το τέλος εκείνη η υπόθεση.
sport-fm.gr