Σκέφτεται Μαρτίνες η Τσέλσι για να… προλάβει τις γκάφες του Σάντσεθ!

Με τον Σάντσεθ να έχει δείξει και στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος πως δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται η Τσέλσι στα γκολπόστ, οι εκπρόσωποι του Εμιλιάνο Μαρτίνες έκαναν κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ καλό για τον πελάτη τους, αλλά και για τους «μπλε».

Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν από το Athletic, ο Αργεντινός τερματοφύλακας προτάθηκε στην Τσέλσι κι εκείνη εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησής του, από τη στιγμή που είναι θετική και η Άστον Βίλα για την παραχώρηση του πολύπειρου πορτιέρε.

Πριν από καιρό φαινόταν έτοιμος να μετακινηθεί στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους, αλλά δεν έφτασε ως το τέλος εκείνη η υπόθεση.

sport-fm.gr