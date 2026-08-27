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ΑΕΚ: Στα 23,25 εκατ. ευρώ τα εγγυημένα έσοδα από το Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Στα 23,25 εκατ. ευρώ τα εγγυημένα έσοδα από το Champions League

Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τα οικονομικά δεδομένα μετά την πρόκριση της Ένωσης στη League Phase, με το ποσό να μπορεί να αυξηθεί σημαντικά ανάλογα με την πορεία της.

Ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ανέλυσε τα οικονομικά δεδομένα της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αναφέροντας το ποσό που έχει ήδη εξασφαλίσει η Ένωση.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ ανέρχονται στα 23.256.900 ευρώ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά της στη League Phase, τις νίκες, την τελική θέση ή ενδεχόμενη πρόκριση στην επόμενη φάση.Από αυτά, τα 18.620.000 ευρώ αφορούν το μπόνους συμμετοχής κάθε ομάδας στη διοργάνωση, ενώ άλλα 4.636.900 ευρώ προέρχονται από το value pillar.

Η ΑΕΚ θα εισπράξει 1.870.130 ευρώ από το European part του value pillar και 2.766.780 ευρώ από το non-European part.

Μάλιστα, η Ένωση ευνοήθηκε οικονομικά από τις προκρίσεις της ΛΑΣΚ και της Βίκινγκ, ενώ σύμφωνα με τον Δημάτο θα μπορούσε να είχε ξεπεράσει τα 24 εκατ. ευρώ σε εγγυημένα έσοδα, εφόσον είχε αποκλειστεί και η Σλόβαν Μπρατισλάβας.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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