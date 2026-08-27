Το κάνουν καμίνι για την ανατροπή οι Ομονοιάτες!

Η προπώληση των εισιτηρίων για τον αποψινό (27/8) επαναληπτικό με τους Βέλγους έχει φτάσει περίπου στις 13000.

Οι εκτιμήσεις από πλευράς πρασίνων κάνουν λόγο για παρουσία περίπου 15000 φίλων της ομάδας στις εξέδρες του ΓΣΠ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Ομονοιάτες θα δημιουργήσουν την καυτή ατμόσφαιρα που θέλουν οι παίκτες του Μπεργκ για να πάρουν την ώθηση και να γυρίσουν το παιχνίδι.