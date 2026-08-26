Πλησιάζει στην Άστον Βίλα ο Νίκολας Τζάκσον
ΓΗΠΕΔΟ
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Ολοένα και πιο κοντά στην Άστον Βίλα βρίσκεται ο Νίκολας Τζάκσον, με τον Σενεγαλέζο φορ της Τσέλσι να είναι έτοιμος να συμφωνήσει με την ομάδα του Ουνάι Έμερι.
Με τον Όλι Γουότκινς να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Άστον Βίλα, ο Ουνάι Έμερι ψάχνει τον ιδανικό αντικαταστάτη που θα μπει με επιτυχία στα παπούτσια του Άγγλου φορ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Νίκολας Τζάκσον πρόκειται να γίνει ο άνθρωπος που θα αναλάβει τον ρόλο του σέντερ φορ της Βίλα. Η παρουσία του στην Premier League, αλλά και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, έχουν πείσει τους ανθρώπους του συλλόγου πως μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Σενεγαλέζος φορ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι, κάτι το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η Βίλα και να τον κάνει δικό της. Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε τελική συμφωνία και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, η μεταγραφή αυτή να ολοκληρωθεί, με ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.
sport-fm.gr