Πλησιάζει στην Άστον Βίλα ο Νίκολας Τζάκσον

Με τον Όλι Γουότκινς να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Άστον Βίλα, ο Ουνάι Έμερι ψάχνει τον ιδανικό αντικαταστάτη που θα μπει με επιτυχία στα παπούτσια του Άγγλου φορ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Νίκολας Τζάκσον πρόκειται να γίνει ο άνθρωπος που θα αναλάβει τον ρόλο του σέντερ φορ της Βίλα. Η παρουσία του στην Premier League, αλλά και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, έχουν πείσει τους ανθρώπους του συλλόγου πως μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Σενεγαλέζος φορ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι, κάτι το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η Βίλα και να τον κάνει δικό της. Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε τελική συμφωνία και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, η μεταγραφή αυτή να ολοκληρωθεί, με ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

sport-fm.gr