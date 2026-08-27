Δίνει τα πάντα... για το Europa!

Ξεκινώντας με όνειρο την πρώτη συμμετοχή στη League Phase του Champions League, οι πράσινοι πλέον έχουν ως ταβάνι το Europa League, όπου θα μπορέσουν να εισέλθουν, κάνοντας ανατροπή απόψε (20:00) στο ΓΣΠ απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν. Η βελγική ομάδα έρχεται στο ΓΣΠ με πλεονέκτημα τη νίκη 1-0 στο Βέλγιο, η οποία ήλθε με γκολ στο φινάλε του αγώνα.

Εάν το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ κάνει την ανατροπή και συνεχίσει στο Europa League, θα είναι η τρίτη παρουσία στους ομίλους της συγκεκριμένης διοργάνωσης, μετά τις σεζόν 2020-21 και 2022-23. Μετράει επίσης τρεις παρουσίες στους ομίλους του Conference League τη σεζόν 2021-22, ενώ στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση συμμετείχε και τις περιόδους 2024-25 και 2025-26, μετά που οι όμιλοι πήραν τη μορφή της League Phase.

«Είναι ένας αγώνας που ανυπομονούμε. Κάναμε έναν καλό αγώνα στο Βέλγιο, όμως δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είμαστε ακόμα στα μισά του χρόνου. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πετύχουμε τα γκολ που θέλουμε για να κερδίσουμε. Δεν αλλάζουν πολλά στη φιλοσοφία τους και περιμένω ένα ακόμα δύσκολο ματς. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και -πιστεύω- θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Θέλουμε αυτή τη φορά να σκοράρουμε. Δημιουργούμε σε ικανοποιητικό βαθμό, όμως θέλουμε να δούμε και γκολ για να μπορέσουμε να έχουμε πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσουμε όμως και την απόδοσή μας στα επίπεδα με το ματς του Βελγίου. Το σημαντικό είναι πως δημιουργούμε σε αυτά τα ματς και μακάρι να συνεχίσουμε».

Τα μεταγραφικά... με σπόντες

Παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, στην Ομόνοια υπάρχουν και ανοικτά ζητήματα στα μεταγραφικά. Χθες κυκλοφόρησαν διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον αρχηγό της ομάδας, Γιάννη Κούσουλο, ο οποίος, μετά τον Λεβαδειακό του Ηλία Χαραλάμπους, βρίσκεται και στη λίστα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ φαίνεται να υπάρχει κι άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο Κύπριος χαφ διατηρεί συμβόλαιο με τους πράσινους γι’ ακόμη έναν χρόνο. Οι επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον και ενδέχεται να φέρουν οριστική εξέλιξη για το μέλλον του έμπειρου κεντρικού χαφ.

Ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Ρωσία για τον Κουλιμπαλί, με τον Χένινγκ Μπεργκ να τοποθετείται χθες, στη συνέντευξη Τύπου, με «σπόντες», καθώς η ομάδα που τον έχει βάλει στο στόχαστρο, η Ροντίνα, είναι συμφερόντων του ιδιοκτήτη της Πάφος FC, Σεργκέι Λομάκιν. «Είναι φυσιολογικό να έρχονται προτάσεις. Ο ιδιοκτήτης της Πάφου με τη Ροντίνα έκανε πρόταση κι αυτό είναι κάπως παράξενο. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο και έναν εκ των κορυφαίων πέρσι. Είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να μείνει, όμως κάποιες φορές συμβαίνει να φεύγουν ακόμα και οι κορυφαίοι», είπε και συμπλήρωσε: «Είδαμε και πέρσι τι έγινε με Μαέ, για παράδειγμα. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα δεδομένα αφού κλείνει σε λίγες μέρες και το μεταγραφικό παράθυρο και σίγουρα δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα. Για τέτοιες μετακινήσεις πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέρη. Τι θα γίνει στο τέλος δεν μπορώ να γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα και επαναλαμβάνω πως εμείς δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την Ομόνοια».