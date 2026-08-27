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Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase

ΓΗΠΕΔΟ

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Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase

Την Πέμπτη (27/8) διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση της League Phase του Champions League.

Οι 36 συμμετέχουσες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. 

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ.  

Η κλήρωση ξεκινάει στις 19:00 και τα γκρουπ διαμορφώνονται ως εξής:

Γκρουπ 1

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουν. (Αγγλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μπριζ (Βέλγιο)

PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 

Γκρουπ 4

ΑΕΚ

Βίκινγκ (Νορβηγία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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