ΠΑΟΚ: Μια βραδιά για όλη την ευρωπαϊκή χρονιά!

Nα... τελειώσει τη δουλειά ψάχνει ο ΠΑΟΚ στο Brann Stadion απέναντι στους «κόκκινους» του Μπέργκεν, μπροστά σε περίπου 17.000 θεατές.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα παλέψει με την... καρδιά της, όπως δήλωσε και ο Ιταλός τεχνικός στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, στοχεύοντας να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. «Σαν ένα, ενωμένοι για την πρόκριση» ήταν τα λόγια του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος επιστρέφει σε... γνώριμα λημέρια, μία χώρα που τον μεγάλωσε ποδοσφαιρικά.

Χωρίς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μαντί Καμαρά ο ΠΑΟΚ στη Νορβηγία, με τον Σέρβο να εκτίει την ποινή δύο αγωνιστικών και τον Αφρικανό να μένει -σύμφωνα με τους ανθρώπους του Δικεφάλου- στη Θεσσαλονίκη για λόγους αποφόρτισης.

Από πλευράς Νορβηγών, ο Έιρικ Χόρνελαντ αποκάλυψε πως ο Νόα Χολμ βρίσκεται στο 100% μετά τον τραυματισμό του «φωνάζοντας» παρών, ενώ στη διάθεση του 51χρονου τεχνικού είναι και οι Ίγνκασον-Κάστρο, που δεν αγωνίστηκαν στην Τούμπα.

Με περίπου 100 «ασπρόμαυρους» στις εξέδρες, ελέω και του πολύ δύσκολου ταξιδιού, ο Δικέφαλος με έξτρα... μπουστ μέσω Λεβαδειακού ψάχνει μία... επανάληψη των προηγούμενών του επισκέψεων. Το τέταρτο «διπλό» στην χώρα των φιόρδ, που θα του δώσει και μία υπερπολύτιμη πρόκριση.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN. Ο Άγγλος Τζον Μπρουκς θα είναι ο πρώτος διαιτητής, με βοηθούς τους Ντέιβις και Άντρομπας. 4ος διαιτητής θα είναι ο Μπράμολ, με τους Ίνγκλαντ-Χάουαρντ να είναι υπεύθυνοι στο VAR.

sdna.gr