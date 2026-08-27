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Ανακοίνωσε νέο χορηγό η Ομόνοια 29Μ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε νέο χορηγό η Ομόνοια 29Μ

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την νέα τους χορηγική συνεργασία

Αναλυτικά: 

ΟΜΟΝΟΙΑ και @meridianbetcy ενώνουν δυνάμεις για την ιστορική χρονιά που έρχεται Με χαρά ανακοινώνουμε την χορηγική συνεργασία με την εταιρεία MeridianBet για το 2026-2027, η οποία θα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της επίσημης στολής του Σωματείου μας. Καθόλη την διάρκεια της χρονιάς στα πλαίσια της συνεργασίας μας, θα έχουμε βίντεο, εκπλήξεις και βραβεύσεις, για αυτό μείνετε συντονισμένοι για όλα τα όμορφα που έρχονται. Όπως πάντα έτσι και τώρα καλούμε τον Λαό της ομάδας μας να στηρίξει αυτούς που μας στηρίζουν. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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