ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πιο κρίσιμη ευρωπαϊκή ώρα για το απόλυτο!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η πιο κρίσιμη ευρωπαϊκή ώρα για το απόλυτο!

Την ετικέτα του φαβορί του ζευγαριού καλείται να επιβεβαιώσει απόψε (27/08, 20:00) η Πάφος FC, υποδεχόμενη στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Ντιναμό Σίτι, με την οποία στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τα πλέι οφ του Conference League είχε φέρει εκτός έδρας 1-1.

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Αλβανών, για να μπορέσει να συμμετάσχει για τρίτη σερί χρονιά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σημειώνοντας το... απόλυτο επιτυχίας στις ευρωπαϊκές συμμετοχές της. Θυμίζουμε ότι η παφιακή ομάδα, την περίοδο 2024-25, στην παρθενική της παρουσία στην Ευρώπη, είχε συμμετάσχει στη League Phase του Conference League, ενώ πέρσι (2025-26) ήταν σε αυτήν του Champions League. «Είδαμε ξανά το πρώτο παιχνίδι, το αναλύσαμε, είδαμε τα καλά που κάναμε και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα λάθη. Με αυτοπεποίθηση και ποιότητα θα νικήσουμε», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής Ρικάρντο Σα Πίντο, ενώ από την πλευρά του ο Νικόλας Ιωάννου ανέφερε: «Θα χρειαστεί συγκέντρωση από την αρχή μέχρι το τέλος και πιστεύω με το πλάνο του προπονητή μας θα καταφέρουμε να προκριθούμε».

Γεμάτο το πρόγραμμα

Τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο που παρουσιάζει η Πάφος FC, μαθαίνει να ζει και με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Το ζει και φέτος από την αρχή της χρονιάς, όμως αντιμετωπίζεται με μία υπέροχη αίσθηση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται. Αυτό θέλει να συνεχίσει να το βιώνει και φέτος. Το σημερινό παιχνίδι είναι και το πρώτο μετά από ένα γκρουπ συνεχόμενων παιχνιδιών που θα βάλουν τις βάσεις ενόψει της συνέχειας στη χρονιά. Πρώτα απ' όλα είναι το ευρωπαϊκό, ώστε να κλειδώσει ο πρώτος στόχος της σεζόν. Έπειτα θα ακολουθήσει, μόλις τρεις ημέρες αργότερα (30/08), το ματς της πρεμιέρας με την Καρμιώτισσα, εκτός έδρας. Μετά θα παίξει με την Ομόνοια, στις 3 Σεπτεμβρίου, για να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αυτό του σούπερ καπ. Πριν από τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, θα δώσει άλλα τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, εντός με Ολυμπιακό (07/09), εκτός με ΑΕΚ (13/09) και εντός με ΑΕΛ (δεν ανακοινώθηκε ακόμη η ημερομηνία).

 

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Μάριο Φουκκαρή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Προετοιμασία για τις πρώτες εξετάσεις

ΑΕΚ

|

Category image

Η μισή Σούπερ Λιγκ για Κούσουλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΕΛίστας ο Ευαγόρας Αντωνίου!

ΑΕΛ

|

Category image

H Ομόνοια, ο ΟΦΗ και οι... άλλοι 21 για μία θέση στην League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Λιβάκοβιτς από την Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Ανακοίνωσε sold out για την πρεμιέρα ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έγινε φουτσαλιστής ο Κεραυνός!

ΑΕΛ

|

Category image

Ανανέωσε και έστειλε δανεικό τον Ντουοντού ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με την Παρί για τον Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Έδωσε μάχη και την κέρδισε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μεγάλη μάχη της πρόκρισης: Ρεβάνς με φόντο τη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έπιασε δουλειά για ΑΠΟΕΛ ο Σέγιες

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιόβιτς σε… beast mode!

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη