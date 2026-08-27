Η πιο κρίσιμη ευρωπαϊκή ώρα για το απόλυτο!

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Αλβανών, για να μπορέσει να συμμετάσχει για τρίτη σερί χρονιά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σημειώνοντας το... απόλυτο επιτυχίας στις ευρωπαϊκές συμμετοχές της. Θυμίζουμε ότι η παφιακή ομάδα, την περίοδο 2024-25, στην παρθενική της παρουσία στην Ευρώπη, είχε συμμετάσχει στη League Phase του Conference League, ενώ πέρσι (2025-26) ήταν σε αυτήν του Champions League. «Είδαμε ξανά το πρώτο παιχνίδι, το αναλύσαμε, είδαμε τα καλά που κάναμε και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα λάθη. Με αυτοπεποίθηση και ποιότητα θα νικήσουμε», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής Ρικάρντο Σα Πίντο, ενώ από την πλευρά του ο Νικόλας Ιωάννου ανέφερε: «Θα χρειαστεί συγκέντρωση από την αρχή μέχρι το τέλος και πιστεύω με το πλάνο του προπονητή μας θα καταφέρουμε να προκριθούμε».

Γεμάτο το πρόγραμμα

Τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο που παρουσιάζει η Πάφος FC, μαθαίνει να ζει και με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Το ζει και φέτος από την αρχή της χρονιάς, όμως αντιμετωπίζεται με μία υπέροχη αίσθηση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται. Αυτό θέλει να συνεχίσει να το βιώνει και φέτος. Το σημερινό παιχνίδι είναι και το πρώτο μετά από ένα γκρουπ συνεχόμενων παιχνιδιών που θα βάλουν τις βάσεις ενόψει της συνέχειας στη χρονιά. Πρώτα απ' όλα είναι το ευρωπαϊκό, ώστε να κλειδώσει ο πρώτος στόχος της σεζόν. Έπειτα θα ακολουθήσει, μόλις τρεις ημέρες αργότερα (30/08), το ματς της πρεμιέρας με την Καρμιώτισσα, εκτός έδρας. Μετά θα παίξει με την Ομόνοια, στις 3 Σεπτεμβρίου, για να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αυτό του σούπερ καπ. Πριν από τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, θα δώσει άλλα τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, εντός με Ολυμπιακό (07/09), εκτός με ΑΕΚ (13/09) και εντός με ΑΕΛ (δεν ανακοινώθηκε ακόμη η ημερομηνία).