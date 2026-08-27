Ακυρώθηκε το Camp της Μπαρτσελόνα στα Κατεχόμενα

Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε το Football Camp της στα Κατεχόμενα έπειτα από τις συνεχόμενες αντιδράσεις που προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μπαρτσελόνα έκανε δεύτερες σκέψεις για την διοργάνωση του εν λόγω τουρνουά μετά και από τις διπλωματικές παρεμβάσεις καταλήγοντας πως το ιδανικό είναι να μην γίνει το τουρνουά.

Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες πολλές ομάδες εξέφρασαν μέσω ανακοίνωσης την αντίθεσή τους για το συγκεκριμένο γεγονός ενώ επί τούτου τοποθετήθηκε και η ΚΟΠ αλλά και πολιτικά πρόσωπα.