Λιόν - Φενέρμπαχτσε: Άγριο ξύλο μεταξύ ποδοσφαιριστών και οπαδών μετά τη λήξη του αγώνα

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε χθες (26/08) να επικρατήσει της Λιόν με 1-2 και να σφραγίσει το εισιτήριο της για τη League Phase του Champions League σε έναν αγώνα που έγινε... viral για τα όσα συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση του.

Αναλυτικότερα, με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας άρχισαν να πανηγυρίζουν έξαλλα, με πρωταγωνιστή πάντα τον Ματέο Γκεντουζί, με τα πράγματα να ξεφεύγουν γρήγορα από τον έλεγχο.

Αυτό συνέβη καθώς ο πρώην μέσος της Μαρσείγ βρέθηκε μπροστά στην κερκίδα των ultras της Λιόν και άρχισε να κάνει άσεμνες χειρονομίες, με αποκορύφωμα το να πιάνει τα γεννητικά του όργανα. Ο παίκτης συνόδευσε τις κινήσεις αυτές με το σύνθημα «Allez l'OM!» (Εμπρός Μαρσέιγ!), κάτι που πυροδότησε νέα συμπλοκή, καθώς ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να του επιτεθεί, αλλά τον σταμάτησαν γρήγορα οι παίκτες του συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη.

Matteo Guendouzi’den maç sonu kabul edilemez hareket!



Geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Ligi’nde Ederson ve Milan Skriniar’ın benzer hareketlerinin cezasız kaldığını gördük.@UEFA’dan beklentimiz net: Bu görüntüyü inceleyin, gereken disiplin cezasını uygulayın ve Türkiye’de benzer… pic.twitter.com/kDvVOcYhot — Cimbom Medyam (@cimbommedyam) August 26, 2026

Μετά από λίγο η ένταση αναζωπυρώθηκε, αυτή τη φορά από τους παίκτες της Λιόν, οι οποίοι όρμησαν κατά πάνω του εν μέσω έξαλλων αποδοκιμασιών από το πλήθος του σταδίου.

De la célébration au high-kick, on est sur le joueur le plus détestable all Time 🤮 https://t.co/dbLbhtGe4f pic.twitter.com/DHQRgXuN5O — Flexi le génie 🧞‍♂️ (@FlexiLeGenie) August 26, 2026

Στοχευμένος από ολόκληρη την ομάδα των γηπεδούχων ο Γάλλος μέσος, χαμογελαστός, σήκωσε τα χέρια του ψηλά για να δείξει την αθωότητα του στις συμπλοκές που σημειώθηκαν μετά το πέρας του αγώνα και, με τη βοήθεια των συμπαικτών του, οδηγήθηκε εσπευσμένα στα αποδυτήρια.

Με το που μπήκε στη φυσούνα βέβαια ένα άτομο από το τεχνικό επιτελείο της γαλλικής ομάδας τον περίμενε και πήδηξε κατά πάνω του, προτού ακινητοποιηθεί από ολόκληρο το προσωπικό της Φενέρμπαχτσε. Αυτή η χαοτική σκηνή δημιούργησε ένα τεράστιο πλήθος μέσα στη σήραγγα, όπου όλοι οι παίκτες της Λιόν έσπευσαν από την άλλη άκρη του γηπέδου για να αντιμετωπίσουν ξανά τον Γκεντουζί και να προστατεύσουν τον άνθρωπο του συλλόγου που ξεκίνησε την επίθεση.

WAHHH !! 😳 Voilà pourquoi l'après-match a dégénéré !! ⬇️



Les images complètement DINGUES du moment où un membre du staff de l'OL s’est jeté sur Matteo Guendouzi.



Les sanctions risquent d'être extrêmement sévères. pic.twitter.com/ONIDoWKFeI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 26, 2026

gazzetta.gr