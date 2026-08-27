Κέρδισε η Μπαρτσελόνα

Μ΄αυτά και μ΄αυτά, η Μπαρτσελόνα κέρδισε πίσω τους Κύπριους οπαδούς της μετά την απόφασή της να ακυρώσει το τουρνουά στα Κατεχόμενα.

Έτσι δεν είναι;

ψ.