Για την ευρωπαϊκή του συνέχεια ο Παναθηναϊκός

Μονόδρομος αποτελεί η νίκη για τον Παναθηναϊκό απόψε (20:00, ΣΚΑΪ) κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε στο «Malsovicka Arena», στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» παίζουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον φέτος, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού, θα χάσουν νωρίς έναν βασικό στόχο της σεζόν.

Ωστόσο η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι ότι είναι καλύτερη από τους Τσέχους, αρκεί να μη χάσει τη συγκέντρωσή της, όπως έγινε στα τελευταία λεπτά στο ΟΑΚΑ.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Τσάπρας, ενώ ο Τουμπά πήγε δανεικός στη Χάβρη. Αντίθετα, στην αποστολή επέστρεψε ο Καλάμπρια, αλλά δεν προορίζεται για βασικός.

Η Χράντετς Κράλοβε από την πλευρά της θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τη σημαντική πρόκριση, βάζοντας δύσκολα στον Παναθηναϊκό.

sdan.gr