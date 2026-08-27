Πριμ 2 εκατ. ευρώ από τον Ηλιόπουλο για την πρόκριση στο Champions League

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έκρυψε τη χαρά του για τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη, αγκάλιασε τους παίκτες και στη συνέχεια βρέθηκε στα αποδυτήρια, όπου το κλίμα ήταν πανηγυρικό.

Εκεί, αφού μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ανακοίνωσε και ένα ιδιαίτερα μεγάλο πριμ για την ιστορική πρόκριση, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος στην κάμερα της Cosmote TV.

Συγκεκριμένα, ο Ηλιόπουλος γνωστοποίησε στους «κιτρινόμαυρους» πως θα μοιραστούν 2 εκατ. ευρώ ως μπόνους για την είσοδο της ΑΕΚ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Πλέον, άπαντες στην Ένωση στρέφουν την προσοχή τους στην κλήρωση της League Phase, όπου θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους της.

sport-fm.gr