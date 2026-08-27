Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26»: Πρώτη παρουσία του Fin Swimming, πρεμιέρα για Ιστιοπλοΐα και Ελλάδα-Κύπρος στο Χάντμπολ

Με τον αγώνα Κύπρου-Ελλάδας στο Χάντμπολ και τη συμμετοχή άλλων 24 αθλητών σε έξι αθλήματα συνεχίζονται την Πέμπτη 27 Αυγούστου οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες «Ταράντο 26».

Πρώτη συμμετοχή του αθλήματος του Fin Swimming στη διοργάνωση, πρεμιέρα για την Ιστιοπλοΐα, ενώ συνεχίζουν για την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής οι αθλητές της Αντισφαίρισης, της Σκοποβολής, του Μπάτμιντον και της Τοξοβολίας.

Αναλυτικά οι κυπριακές συμμετοχές :

Στο Χάντμπολ η Κύπρος αντιμετωπίζει στον τρίτο της αγώνα στο πλαίσιο του Group 3 την Ελλάδα. Σε ένα αγώνα που θα γραφτεί στην ιστορία, το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δεδομένη είναι η διαφορά δυναμικότητας, μεταξύ των δύο ομάδων και οι Χειροσφαιριστές μας θα αποκομίσουν στο γήπεδο εμπειρίες σε ψηλό επίπεδο. Ωστόσο για την Ελλάδα – που στοχεύει μέχρι και το χρυσό μετάλλιο - κρίνεται η πρώτη θέση του Ομίλου, που πιθανότατα θα καθοριστεί στη διαφορά τερμάτων με την Αλγερία. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες στο μεταξύ του παιγνίδι και έχουν από μία νίκη επί των άλλων δύο ομάδων του ομίλου. Η Αλγερία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο +1 γκολ από την Ελλάδα και οι δύο αγώνες που υπολείπονται είναι το Ελλάδα-Κύπρος και το Αλγερία-Τυνησία. Πρώτος χρονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας Ελλάδα-Κύπρος.

Πρεμιέρα για την Ιστιοπλοΐα με τη συμμετοχή έξι αθλητών σε τέσσερις κατηγορίες. Πρόκειται για τις Μαριλένα Μακρή και Ανδριανή Γεωργίου (ILCA6), τους Αιμίλιο Ποέρο και Ερρίκο Καττιρτζή (ILCA7) τη Νατάσσα Λάππα (iQFoil) και τον Ιάκωβο Χριστοφίδη (iQFoil). Στις τέσσερις αυτές κατηγορίες η πρώτη μέρα περιλαμβάνει δύο ιστιοδρομίες. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 2 Σεπτεμβρίου μέσα σε έξι αγωνιστικές μέρες και είναι προγραμματισμένες 10 ιστιοδρομίες για κάθε κατηγορία και στη συνέχεια ο τελικός στις 2 Σεπτεμβρίου. Οι ιστιοπλόοι δεν θα αγωνιστούν μόνο το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Πρεμιέρα και μάλιστα ιστορική για το Fin Swimming. O Νίκος Χατζηπαναγή Μοριάς θα αγωνιστεί στην Άπνοια 50μ. (Apnea) διαδρομή την οποία οι αθλητές καλούνται να διανύσουν κάτω από το νερό. Θα πέσει στην πισίνα στην πρώτη προκριματική σειρά σε ένα αγώνισμα που λαμβάνουν μέρος 14 κολυμβητές.

Στην Τοξοβολία οι έξι αθλητές της ομάδας θα ξεκινήσουν το πρωί με τους ατομικούς νοκ-άουτ αγώνες από τη φάση των «32», έχοντας ως στόχο στο τέλος της μέρας κάποιοι από αυτούς να φτάσουν μέχρι τους προημιτελικούς και γιατί όχι στους ημιτελικούς με τους οποίους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της μέρας.

Στο Μικτό το ζευγάρι των Ιρίνα Κόννοβα και Χρίστου Θωμά θα αγωνιστούν στη φάση των «16» με την ομάδα της Αλγερίας.

Στο Μπάτμιντον ξεκινάει το διήμερο των Διπλών με τις δύο αντρικές ομάδες και τη μία γυναικεία να διεκδικούν αρχικά το πρωί την είσοδο στα προημιτελικά. Η πρώτη αντρική ομάδα (Κοκόσης/Καττιρτζής) θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η δεύτερη (Γιαννόπουλος/Ταμπούρλας) την Βόρεια Μακεδονία και η γυναικεία ομάδα (Μιχαήλ/Πίσση) την Σλοβενία. Εφόσον κάποια ή κάποιες από αυτές προκριθούν θα αγωνιστούν στους απογευματινούς προημιτελικούς.

Στο Τένις στο οποίο η διοργάνωση προχωρά με αργό ρυθμό θα έχουμε τρεις αγώνες για τους κύπριους αντισφαιριστές. Στο Μονό Γυναικών από τη φάση των «16» η Ραλούκα Σερμπάν θα αντιμετωπίσει την Λ.Μουχαρέμι από το Κόσοβο, και αμέσως μετά η Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου στο ίδιο γήπεδο την Μπουγιουκακσάι από την Τουρκία. Στους «8» του Διπλού, οι Ελευθέριος Νέος και Μέλιος Ευσταθίου θα αντιμετωπίσουν το δίδυμο από το Κόσοβο, και ενδεχόμενη πρόκριση ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση του πρώτου μεταλλίου της Αντισφαίρισης σε Μεσογειακούς Αγώνες.

Στη Σκοποβολή, στο Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. ο Χρίστος Γερασίμου έχει ως στόχο την πρόκριση στην δεκάδα του τελικού, στο αγώνισμα στο οποίο συμμετέχουν 20 συνολικά σκοπευτές.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Magna Grecia Tennis

20.00 «16» Μονό (Γ) Ραλούκα Σερμπάν Vs Learta Muharremi (KOS) (Court 2)

21.30 “8” Διπλό (A) Ελευθέριος Νέος /Μέλιος Ευσταθίου Vs Jasmin Jakupi / Florent Limano (KOS) (Court 7)

22.00 «16» Μονό (Γ) Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου Vs C.Buyukakcay (TUR) (Court 2)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – FIN / Torre d’ Ayala Swimming Stadium

11.00 50μ. Άπνοια (Apnea) (Α) 1η σειρά Νίκος Χατζηπαναγή Μοριάς 14 συμμ.

19.00 50μ. Άπνοια (Apnea) (Α) Τελικος Νίκος Χατζηπαναγή Μοριάς 8 συμμ. *

* Εφόσον προκριθεί

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ / Francavilla Sport Hall

11.00 Διπλό (Α) «16» Κύπρος 1 (Νικόλας Κοκόσης / Άρης Καττιρτζής) Vs Αίγυπτος

11.40 Διπλό (Α) «16» Κύπρος 2 ( Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος / Ιωάννης Ταμπούρλας Vs Βόρεια Μακεδονία

13.00 Διπλό (Γ) «16» Κύπρος (Χαρά Μιχαήλ / Ιωάννα Πίσση ) Vs Σλοβενία

15.00-17.00 Διπλά (Α + Γ) «8» *

* Εφόσον προκριθούν

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΑ / Torricella F.Albano

11.15 Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. (Α) Προκρ. Χρίστος Γερασίμου 20 συμμ.

14.30 Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. (Α) Τελικός Χρίστος Γερασίμου 10 συμμ. *

* Εφόσον προκριθεί

ΧΑΝΤΜΠΟΛ / Fasano Sport Hall

12.00 Group B Κύπρος – Ελλάδα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

13.00 + 15.00 ILCA7 (Α) 1η+2η Ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

13.00 + 15.00 ILCA6 (Γ) 1η+2η Ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

13.00 + 15.00 iQFoil (A) 1η+2η Ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.00 + 15.00 iQFoil (A) 1η+2η Ιστ. Νατάσσα Λάππα

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ / New Archery Field

10.15 Ατομικό (Α) «32» Θωμά Χρίστος Vs Ravnikar Ziga (SLO)

10.15 Ατομικό (Α) «32» Κωνσταντίνος Παναγή vs Stefanovic Mihajlo (SER)

10.15 Ατομικό (Α) «32» Χρίστος Ελ Χελάλι vs Borsani Mateo (ITA)

10.15 Ατομικό (Α) «32» Ιρίνα Κόννοβα vs Gkorila Anatoli Martha (GRE)

10.15 Ατομικό (Α) «32» Χριστίνα Αργυρίδου vs Fernandez Infante Leyte (ESP)

10.15 Ατομικό (Α) «32»Χριστίνα Χατζηερωτοκρίτου vs Rebagliati Chiara (ITA)

15.45 Μικτό «16» Κύπρος (Ι. Κόννοβα / Χρ. Θωμά) – Αλγερία (Yasmine Bellal / Yacine Imloul)

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την PETROLINA (Gold Partner) και την TOYOTA Κύπρου (Mobilitiy Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή